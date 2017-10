Sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ni dovolj učinkovit

Te dni so pokopališča še bolj polna nagrobnih sveč, saj se približuje 1. november - dan spomina na mrtve. Računsko sodišče (RS) je objavilo poročilo o opravljeni reviziji učinkovitosti sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v obdobju od 1. januarja 2015 do 30. junija 2017. Revidiranca sta bila ministrstvo za okolje in prostor in Finančna uprava Republike Slovenije (Furs). Računsko sodišče meni, da sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami vključno s preprečevanjem odpadnih nagrobnih sveč oziroma zmanjševanjem porabe nagrobnih sveč v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bil dovolj učinkovit.

V Sloveniji naj bi reciklirali 97,8 odstotka zbranih oziroma 95,8 odstotka predobdelanih odpadnih nagrobnih sveč. Vendar pa podatki, ki jih zbira ministrstvo, niso zanesljivi. (Foto: Aljoša Kravanja)

Računsko sodišče je ministrstvu naložilo izvedbo popravljalnega ukrepa in podalo nekaj priporočil, ki naj ministrstvo spodbudijo, da prouči primernost in izboljšave obstoječe ureditve sistema.

Kot navajajo v poročilu, ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami urejajo pravila, določena v več uredbah in drugih aktih, v katerih se za odpadne nagrobne sveče uporabljajo različni pojmi s področja odpadkov. To povzroča nepreglednost in po mnenju računskega sodišča tudi ne daje dobre podlage za učinkovito seznanjanje s sistemom in za delovanje sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Nepreglednost pa se še dodatno povečuje, ker odpadne nagrobne sveče v strateških dokumentih praviloma niso omenjene oziroma jih ti ne obravnavajo kot samostojen odpadek. Ministrstvo v operativnih programih v skladu s strateškimi usmeritvami evropskih politik sicer določa cilje na področju ravnanja z odpadki, vendar pa cilji posebej za odpadne nagrobne sveče kot vrsto odpadka niso določeni.

RS: Ni ciljev, kako zmanjšati porabo nagrobnih sveč

Računsko sodišče še ugotavlja, da ministrstvo ni posebej določilo ciljev preprečevanja odpadnih nagrobnih sveč oziroma zmanjševanja porabe nagrobnih sveč in zato tudi ne spremlja preprečevanja oziroma zmanjševanja porabe nagrobnih sveč.

Ministrstvo je leta 2011 izvedlo medijsko kampanjo Bi prižgali letos svečo manj?, ki je bila usmerjena k najširši javnosti ravno z namenom zmanjševanja porabe nagrobnih sveč. To kampanjo ministrstvo letno pred praznikom dneva spomina na mrtve obudi s sporočili za javnosti, ki so spodbudila še nekaj iniciativ na družabnih omrežjih. Ministrstvo se strinja z mnenjem računskega sodišča, da je treba vsaj pred 1. novembrom, ko se prižge največ nagrobnih sveč, ozaveščati javnosti o posledicah pretiranega prižiganja nagrobnih sveč in vplivih na okolje, še navajajo v svojem poročilu.

Koliko se reciklira, ni mogoče preveriti. Evidence namreč niso natančne

Letno za nagrobne sveče potrošniki skupaj namenijo približno 32 milijonov evrov. Računsko sodišče ugotavlja, da okoljska dajatev v višini 0,8 odstotka ne dosega svojega namena, prav tako javnost ni dovolj obveščena o vplivih nagrobnih sveč na okolje.

Sistem ravnanja z odpadki omogoča, da se reciklira v povprečju 97,8 odstotka predhodno obdelanih odpadnih nagrobnih sveč oziroma 95,8 odstotka zbranih (prevzetih) odpadnih nagrobnih sveč, vendar pa pri tem računsko sodišče opozarja, da teh rezultatov ni mogoče v celoti preveriti in da obstajajo razhajanja med evidencami in podatki. Slab nadzor ministrstva nad evidencami in podatki po oceni računskega sodišča dodatno zmanjšuje učinkovitost sistema.

Delo Fursa učinkovito

Sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami je bil v obdobju, na katero se nanaša revizija, inšpekcijsko nadzorovan, čeprav manj kot v prejšnjih letih. Postopki, povezani z obračunavanjem, plačevanjem in nadzorom nad okoljsko dajatvijo za nagrobne sveče, ki so v pristojnosti Furs, potekajo učinkovito.

Dajatev ne dosega svojega namena

Glede na skromen znesek pobrane okoljske dajatve, ki povprečno znaša le 24.780 evrov za 6.418.509 kg nagrobnih sveč v letih 2015 in 2016, pa računsko sodišče ocenjuje, da okoljska dajatev za nagrobne sveče ni ekonomski oziroma finančni instrument, s katerim bi se lahko pospeševalo in spodbujalo doseganje ciljev na področju varstva okolja.