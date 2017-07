Škandal v družini Kardashian: poglejte, kaj vse je prišlo na dan

A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Mar 17, 2017 at 11:22am PDT

Pranje umazanega perila v javnosti je med nekaterimi zvezdniki redna praksa. Kot kaže, sta Rob Kardashian in Blac Chyna še vedno oziroma spet na bojni nogi. Rob je na Instagramu objavil serijo fotografij in videev, ki zelo bremenijo Blac Chyno, s katero ima hčerkico Dream.

Zvezdnik je najprej na Instagramu objavil video, na katerem Chyna poljublja drugega moškega. Zraven je zapisal: ''Chyna mi je ravnokar poslala video in mi zaželela lep praznik. Nora ženska. Pojdi in preživljaj čas raje s svojo hčerko, kot pa da mene j**** in tudi njega. Potrebuješ pomoč.'' Kot kaže, je Rob 4. julij, ko Američani praznujejo dan neodvisnosti, preživel s hčerko.

Rob in Chyna sta že v začetku leta na Instagramu reševale svoje spore. Ampak zdaj sta šla resnično (pre)daleč. 30-letni zvezdnik, član družine Kardashian-Jenner, je objavil tudi video, v katerem je razkril, kako je Blac Chyna v resnici izgubila poporodne kilograme.

''Medtem ko se vsi sprašujete, kako je Chyna po porodu izgubila vse kilograme in vam ona laže v obraz, vam povem, da sem tako čudovit mož, da sem ji za najino obletnico plačal operacijo v vrednosti 100.000 ameriških dolarjev (približno 88.082 evrov), kjer so ji popravili vse, kar se je dalo. In potem uganite, kaj je naredila. Potem, ko si je opomogla in ko sem bil ves čas ob njej, je zapustila mene in najinega otroka … Ne morem verjeti, da me niti malo ne spoštuješ.''

Rob je nato objavil kar nekaj fotografij, ki Chyno prikažejo v slabi luči. Med drugim jo obtožuje, da ji gre samo za denar, očita pa ji tudi jemanje drog in prekomerno pitje alkohola. Objavil je tudi fotografijo moškega, s katerim ga je Chyna prevarala. Ta je Roba v sporočilih celo prosil za denar, saj si ne more privoščiti, da bi plačeval za vse njene izdatke. Rob je še razkril: ''Včeraj mi je Chyna poslala svojo golo fotografijo ... Kljub vsemu je nikoli nisem prevaral in ji ostajam zvest, čeprav vem, da je imela veliko drugih.''

Potem ko je Rob stresel na Instagram vse, kar ga je dušilo, je zaprl svoj profil in ga spremenil v zasebnega.