Skoraj polovica mladih, ki v Sloveniji ne dobi zaposlitve, razmišlja o selitvi v tujino

Raziskava je pokazala, da je več kot polovica mladih, starih od 15 do 34 let, med šolanjem opravljalo kakršnokoli delo. (Foto: Thinkstock)

"V drugem četrtletju 2016 smo raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo dodali nekaj vprašanj, s katerimi smo skušali pridobiti podatke o mladih na trgu dela," so sporočili na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS).

Raziskava je pokazala, da je več kot polovica mladih, starih od 15 do 34 let, med šolanjem opravljalo kakršnokoli delo. Med terciarno izobraženimi mladimi je bilo takih kar 87 %. "Stopnja delovne aktivnosti med mladimi je bila 57,4-odstotna, kar je višje od slovenskega povprečja (52,3 %)," so zapisali. Ali povedano drugače: med 468.000 osebami, starimi od 15 do 34 let, je 269.000 delovno aktivnih, 36.000 brezposlenih in 163.000 neaktivnih. Nazadnje omenjeni so večinoma dijaki in študenti.

Stopnja brezposelnosti med mladimi višja od slovenskega povprečja

Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v drugem četrtletju leta 2016 11,9-odstotna in je krepko višja od slovenskega povprečja (7,8 %).

Med delovno aktivnimi mladimi so z veliko večino prevladovali zaposleni; bilo jih je 248.000. Od teh jih je bilo v rednem delovnem razmerju 212.000 (85,4 %), 32.000 (ali 12,8 %) pa jih je bilo zaposlenih prek študentskega servisa. Samozaposlenih je bilo 16.000 mladih.

"Podatki, ki smo jih pridobili, so mednarodno primerljivi, saj se je priložnostni modul Mladi na trgu dela sočasno izvajal v vseh državah članicah EU," so še zapisali na SURS.

O selitvi v tujino razmišljajo, a malo se jih v resnici preseli

Od neaktivnih bi se bila zaradi dela pripravljena preseliti skoraj polovica. (Foto: Thinkstock)

Polovica delovno aktivnih mladih je opravljala delo, ki je bilo ustrezno stopnji njihovi izobrazbi. Med študenti je bilo 63 % takih, ki so menili, da izobrazba, ki so jo dosegli, ustreza njihovi sedanji zaposlitvi, 14 % teh pa je menilo nasprotno.

57 % brezposelnih mladih bi se zaradi dela tudi preselilo, in dve tretjini od teh (65 %) tudi v tujino. Od neaktivnih bi se bila zaradi dela pripravljena preseliti skoraj polovica, in 83 % od teh tudi v tujino.

"Vrednosti podatkov o tem, koliko mladih se je zaradi opravljanja dela v resnici preselilo, pa so precej nižje," so povedali na SURS. Od delovno aktivnih mladih se jih je v drugem četrtletju leta 2016 zaradi dela (zaposlitve ali samozaposlitve) preselilo zgolj 5 %.