Skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, čelado pa uporabljajo večinoma le otroci

Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) v sodelovanju s policijo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport s svojimi organi, pridružujejo pa se jim tudi nevladne organizacije. Z akcijo želijo še dodatno pozornost posvetiti kolesarjem, saj ti spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Akcija bo potekala do 28. maja. V času akcije bodo policija in občinska redarstva izvajala poostren nadzor nad kolesarji in tudi vozniki motornih vozil.

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 so kolesarji ena izmed prioritetnih ciljnih skupin, saj spadajo ti med ranljivejše udeležence v prometu. Po analizi, ki so jo izvedli na AVP, se delež kolesarskega prometa v Sloveniji v zadnjih nekaj letih vztrajno in pomembno povečuje. Tako v primeru urbanega kolesarjenja znotraj naselij, kjer se povečuje tudi število mest, ki ponujajo sistem uporabe in izposoje javnih koles, kot tudi v primeru rekreativnih kolesarjev izven naselij.

Velika večina prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se zgodi znotraj naselij. (Foto: Thinkstock)

Analiza varnosti in udeležbe kolesarjev v prometnih nesrečah je pokazala, da je delež kolesarjev med vsemi udeleženimi v prometnih nesrečah 7,4 odstotka, med smrtnimi žrtvami pa so v letu 2016 predstavljali kolesarji 10 odstotkov. V preteklem letu je umrlo 13 kolesarjev na slovenskih cestah, 179 pa je bilo huje poškodovanih. Med huje poškodovanimi in umrlimi kolesarji prevladujejo moški (71 odstotkov) ter starejši, saj jih je več kot polovica starejših od 45 let. Med otroki je bila ena smrtna žrtev, 10 pa je bilo huje ter 68 lažje poškodovanih.

Največ nesreč kolesarjev znotraj naselij

V letu 2016 se je tudi pri kolesarjih problematika alkoholiziranosti povečala, in sicer za 14 odstotkov je poraslo število nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran kolesar, trije kolesarji so umrli.

Velika večina prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se zgodi znotraj naselij (85 odstotkov), zato so nujni učinkoviti ukrepi na lokalni ravni. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so neprilagojena hitrost (v 2016 skoraj 32 odstotkov), neupoštevanje pravil o prednosti (20 odstotkov) ter nepravilna stran oziroma smer vožnje (14 odstotkov). Pogosto so tudi kolesarji sami povzročitelji prometnih nesreč, saj je pri smrtnih žrtvah in huje poškodovanih kar 60 odstotkov kolesarjev tudi povzročiteljev. Pogosto gre za nesreče, kjer je udeležen samo kolesar, ali pa gre za nepravilnosti kolesarja.

Skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila

Tudi pri opazovanju kolesarjev, ki so ga prav tako izvedli na AVP v letu 2016, se je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, več kršiteljev je bilo moških. Med kršitvami so bile najpogostejše: neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter tudi vožnja v rdečo luč na semaforju. Pogosto pa je bilo tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo.

Več kot polovica umrlih kolesarjev ni nosila čelade

Delež uporabe zaščitne čelade je po statističnih podatkih o kolesarjih, ki so bili udeleženi v prometni nesreči ter utrpeli hude ali smrtne poškodbe, okrog 30 odstotkov in se povprečno v zadnjih petih letih ni pomembno spreminjal, pri umrlih jih več kot polovica ni uporabljala zaščitne kolesarske čelade.

Uporaba zaščitne čelade se sicer počasi povečuje. Raziskave nedvomno dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada zelo pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave za 40 -70 odstotkov.

V lanskem letu so na AVP izvedli pilotno opazovanje, ki je zajelo preko 4.800 kolesarjev. Rezultati so pokazali, da v povprečju uporablja čelado 13 odstotkov vseh kolesarjev, delež je pri moških ter kolesarjih izven naselij veliko višji. Glede na starostne skupine se je pokazalo, da je skoraj 70 odstotkov otrok do 14. leta uporabljalo čelado, med odraslimi približno 15 odstotkov, najnižji pa je bil delež uporabe čelade pri mladostnikih (le 3,8 odstotka). Zato se je ob koncu lanskega leta uveljavila novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki predpisuje obvezno uporabo zaščitne kolesarske čelade za vse otroke in mladostnike do 18. leta, ter za vse voznike mopedov in skuterjev (ne glede na moč motorja).

Najnižji je bil delež uporabe čelade pri mladostnikih (le 3,8 odstotka), najvišji pa pri otrocih do 14. leta (skoraj 70 odstotkov). (Foto: Thinkstock)

Načrtovane aktivnosti agencije

Po osnovnih šolah in na lokalni ravni se izvajajo tehnični pregledi koles, usposabljanja otrok za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti.

V okviru preventivne akcije bo AVP izvajala številne preventivne dogodke na lokalni in nacionalni ravni, izvajajo tudi tekmovanja Kaj veš o prometu, ki se bodo zaključila z državnim tekmovanjem 27. maja 2017. Na AVP bodo v letošnjem letu razdelili v okviru različnih aktivnosti 500 zaščitnih kolesarskih čelad, s katerimi želijo povečati njeno uporabo med mladostniki. Že v lanskem letu so nakupili 11 spretnostnih poligonov, ki si jih preko območnih enot AVP lahko izposodijo šole, občinski SPV za usposabljanja, tečaje varnega kolesarjenja in tako dalje. AVP je v letošnjem letu podprla kar sedem projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni izključno kolesarjem, v skupni višini skoraj 15.000 evrov.

Tudi letos so ponovili in nadgradili opazovanje kolesarjev v dejanskem prometu in sicer v okolici Ljubljane, Maribora, Novega mesta in Kopra. Pripravili so informativno zloženko S kolesom varno v prometu in preventivni video na temo varnega kolesarjenja, ki ga lahko uporabljajo učitelji, predstavniki občinskih SPV in drugi za izobraževanje in osveščanje, dostopen pa je tudi širši javnosti na spletnih straneh www.avp-rs.si.

V času akcije bodo izvedli tudi številne terenske akcije opozarjanja in osveščanja kolesarjev na lokacijah, kjer se zadržuje veliko število kolesarjev. Prek družbenega omrežja Facebook bodo izvajali nagradna vprašanja povezana z varnim kolesarjenjem, k sodelovanju pa bodo povabili tudi srednje šole.