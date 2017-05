Skoraj tri četrtine pregledanih slovenskih kopališč z oceno odlično

Vzorce za analizo so jemali v kopalni sezoni 2016. Poročilo, ki sta ga danes predstavili Evropska komisija in Evropska agencija za okolje, zajema analizo kakovosti vode na kopališčih v 30 državah. Skupaj zajema več kot 21.000 kopališč v 28 članicah EU ter v Albaniji in Švici. Od pregledanih vzorcev jih je 96,3 odstotka izpolnilo minimalne zahtevane standarde.

47 slovenskih kopališč, skoraj tri četrtine z oceno odlično

V Sloveniji so preverili vodo na 47 kopališčih - 21 na obali in 26 v notranjosti države. Oceno dobro ali odlično je dobilo 91 odstotkov slovenskih kopališč, nobeno pa ni dobilo ocene slabo. Najstrožje standarde, ki prinašajo oceno odlično, jih je izpolnilo 74,5 odstotka.

Poročilo ugotavlja, da je kakovost kopalnih voda v Evropi iz leta v leto boljša. Še leta 2011 je bilo odlične kakovosti 78,1 odstotka pregledanih vzorcev, do lani se je ta delež zvišal na 85,5 odstotka.

Kakovost kopalnih voda je v Evropi iz leta v leto boljša. (Foto: Thinkstock)

Kje imajo najbolj čiste kopalne vode?

Z najbolj čistimi kopalnimi vodami se lahko pohvalijo Luksemburg, Ciper, Malta, Grčija in Avstrija. V teh petih državah je oceno odlično prejelo najmanj 95 odstotkov pregledanih kopalnih voda.

Poročilo tudi ugotavlja, da je voda v Sloveniji, Avstriji, Estoniji, Grčiji, na Hrvaškem, v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Malti, v Romuniji in Cipru na prav vseh pregledanih kopališčih ustrezne kakovosti.

Kopanje na kopališčih, kjer je voda slabše kakovosti, lahko povzroči bolezni, opozarja poročilo. Leta 2016 je bilo v Evropi takšnih kopališč 1,4 odstotka. Največji delež kopališč z vodo slabe kakovosti imajo na Irskem (štiri odstotke), v Veliki Britaniji in na Slovaškem (po tri odstotke).

Najbolj pa se je kakovost kopalnih voda poslabšala v Italiji. Tam se je lani ocena za 22 pregledanih vzorcev poslabšala na slabo.