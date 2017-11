Skoraj tri leta zapora za nekdanjo žalsko odvetnico

Nekdanja žalska odvetnica Breda Kovač je bila v petek na celjskem okrožnem sodišču zaradi izneverjenja in ponarejanja listin obsojena na dve leti in 10 mesecev zapora. Tožilstvo je sicer zahtevalo leto dni več zapora, zagovornica Kovačeve pa je že napovedala pritožbo na sodbo, danes poročajo mediji.

Odvetnica je mnoge pahnila na rob preživetja. (Foto: Thinkstock)

Večina oškodovancev je za grehe Kovačeve izvedela, ko so v javnost prišle informacije, da naj njihova odvetnica ne bi bila opravila dela, ki so ji ga zaupali. Drug za drugim so odkrivali, da jih je Kovačeva zavajala, ko jim je trdila, da je vložila tožbe v njihovih primerih.

Ponarejala je celo obvestila o narokih, preklicih za naroke, ki jih sploh ni bilo, stranke je tako prepričevala, da dela zanje. Kot je tudi v sodbi ugotovilo prvostopenjsko sodišče, je v enem primeru spremenila celo sklep ustavnega sodišča in ponaredila sodbo upravnega sodišča. Ko so stranke ugotovile, kaj se je zgodilo, so že zamudile roke, da bi s kakšnim drugim odvetnikom vložile tožbe.

Mnoge je s temi dejanji pahnila na rob. Finančni in tudi psihični, navajajo mediji. Sploh po tistem, ko se je sojenje proti njej grozljivo vleklo. Predobravnavni narok so opravili šele v petem poskusu julija 2014, septembra 2015 je bila prva obravnava, čeprav so bili od januarja 2015 naroki razpisani skoraj vsak ponedeljek. Zapletalo se je predvsem zaradi zdravja obtožene; večkrat je bila hospitalizirana tudi v psihiatrični bolnišnici. Kljub temu so izvedenci presodili, da je sposobna spremljati sojenje.

Sodnica je v sodbi sledila tožilstvu, da je Kovačeva ravnala zavestno in hoteno. Temu je ves čas ostro nasprotovala njena zagovornica Jasmina Gričnik, ki se je spraševala, kaj bi bil motiv. Po njeni oceni premoženjska korist ni bila.

Zagovornica je večkrat poudarjala, da je vzrok vseh težav Kovačeve prometna nesreča iz leta 1988, po kateri naj ne bi bila več enaka, še poročajo mediji.