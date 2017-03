Skoraj vsaka tretja ženska žrtev verbalnega spolnega nadlegovanja na delovnem mestu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Skoraj vsaka tretja ženska v Sloveniji je žrtev verbalnega spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, vsaka šesta pa je žrtev fizičnega nadlegovanja. To je pokazala zadnja raziskava, ki je bila narejena na to temo v Sloveniji, a je stara že 10 let.

A glede na vse pogovore, ki jih je imela ekipa 24UR Inšpektor z zaposlenimi, sindikalisti, policisti, psihologi, odvetniki - tega zdaj nikakor ni manj, prej obratno. In glede na to raziskavo in tudi glede na pogovore z ljudmi tudi moški niso izjeme - 23 odstotkov moških je na delovnem mestu deležnih verbalnega nadlegovanja.

Storilci so v 36 odstotkih nadrejeni, dve tretjini spolnih nadlegovalcev pa so sodelavci ali sodelavke žrtve.

