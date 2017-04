Skozi Maribor vozil s 130 km/h

32-letnik pod vplivom alkohola je skozi Maribor vozil s povprečno hitrostjo skoraj 130 km/h. (Foto: PPP Maribor)

Policisti so med včerajšnjim merjenjem hitrosti naleteli na kar nekaj "ekstremistov", ki so z divjanjem po cestah ogrožali sebe in druge. Med tistimi, ki še posebej izstopajo, je 32-letni Mariborčan.

S provido so ga ob 23.10 ujeli na Titovi cesti v Mariboru. Na območju, kjer je omejitev 50, je vozil s povprečno hitrostjo 129,83 kilometrov na uro. Policisti so mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in ta je pokazal 0,67 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, je sporoči predstavnik PU Maribor.

Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo do odločitve sodišča, kamor so za obe kršitvi vložili obdolžilni predlog in predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Predpisana sankcija za vsakega od ugotovljenih prekrškov je 1200 evrov in 18 kazenskih točk.