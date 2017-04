Skozi oči motoristov: katere so najpogostejše napake?

Lepo in toplo vreme je na ceste že privabilo veliko motoristov. Letošnja sezona bo očitno še bolj črna od lanske, ko je na slovenskih cestah umrlo 22 motoristov. Letos jih je življenje izgubilo že pet. Katere so najpogostejše napake, pa so nam povedali motoristi, ki smo jih spremljali na poti med Ljubljano in Jezerskim.