Skrite in spregledane zgodbe slovenskega podzemlja

V kraške skale vklesana skrita velikanska podzemna kasarna, zamolčani skrivni podzemni prostori nekdanje komunistične vlade, ogromna podzemna tovarna, ki je bila do nedavnega še zaprta za javnost, podzemni prehodi med kraškimi jamami ter dolina, prepredena s stotinami bunkerjev in podzemno kasarno. To je zgolj nekaj zamolčanih ali pozabljenih zgodb našega podzemlja, ki bi jih lahko spremenili v izjemne turistične znamenitosti.