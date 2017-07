Skriti vzroki za slabo počutje in preporod

Zazrt v posameznikovo delovanje: bolezen začuti

Maksim Osipov na svoji tridesetletni poklicni poti zdravilca vsak dan srečuje nove ljudi. Njegova naravna sposobnost je prepoznavanje energetskega stanja pacienta. Osipov začuti bolezen in vzroke za neravnovesje energetskega stanja posameznika, tudi če ne pozna njegove medicinske diagnoze.

Vsak dan več ljudi trpi zaradi stresa, izčrpanosti, kroničnih bolečin in obolenj ter drugih bolezenskih stanj, ki so posledica hitrega tempa življenja, dela v stresnem okolju, nezdravega načina prehranjevanja, prenizke športne in sprostitvene aktivnosti. Težave, ki se pojavijo kot posledica nezdravega načina življenja, so pogosto tako raznolike, da so navadno napačno diagnosticirane. Osipov ob srečanju s pacientom začuti njegove vibracije, njegovo biopolje. Ljudem pomaga na poti do zdravja tako, da izboljša njihovo fizično stanje in razpoloženje.

Uspeh pri zdravljenju najrazličnejših bolezni

»Nekateri ljudje pridejo mojo terapijo le opazovati, drugi zgolj poslušati. Navadno pa ljudje na srečanje z mano pridejo s precejšnjo mero zaupanja. Vsi, ki so sprva dvomili v pozitivne učinke mojih terapij, so kmalu presenečeni nad spremembami, če so le pripravljeni sprejeti energijo in če so dovolj odločeni, da svoji naravnanost in voljo usmerijo v zdravje.«

Tako Maksim Osipov opisuje svoje paciente, med katerimi je približno petdeset odstotkov takih, ki se jim stanje po obisku njegovih terapij povsem izboljša, slaba tretjina pa je takih, ki se jim stanje vsaj delno izboljša. Med njegovimi sledilci je zelo veliko hvaležnih staršev, katerih otrokom je pomagal do ponovnega zdravja in pri premagovanju psihofizičnih težav. Njegovi uspehi so resnično neverjetni in marsikje ga slavijo kot čudodelca. Zavidanja vredne rezultate dosega pri ljudeh s težavami kot so; bolečine v križu in hrbtenici (hernija, išias in druge nepravilnosti in kronična obolenja), glavoboli in migrene, izgorelost, depresija, psihične težave, nadloge in posledice avtoimunskih bolezni (bolezni ščitnice, revmatoidni artritis, alergija, astma in druge), težave zaradi kroničnih obolenj (sladkorna bolezen, debelost, hormonska neravnovesja, bolezni srca in druga), motorične in paraplegične težave (težave z gibanjem in s koordinacijo, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsova bolezen, Downov sindrom) in težave s plodnostjo.

Zlati terapevt z nalezljivo dobro voljo

Mnogi ob srečanju z njim svoje občutke opisujejo, kot nekaj posebnega, nadnaravnega ali čudežnega. Tisti, ki ga obiskujejo dlje časa pa govorijo celo o popolnem preporodu svojega telesa in duha.

O njegovih uspehih ne govorijo samo številne diplome in udeležbe na svetovnih kongresih zdravilcev, ampak predvsem rezultati, ki jih dosega s kontaktno masažo hrbtenice in masažo brez kontakta, s katero uravnava energetske tokove v posameznikovem telesu in stabilizira neravnovesje energij znotraj telesa. Cilj vsake njegove terapije je vedno vzpostaviti pretok energij po meridianih in ustvariti pretočnost energij na mestih, kjer je prišlo do mašil.Pri terapiji najprej vpliva na energetsko stanje, na sam pretok energije, nato pa tudi na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu, se začne postopek čiščenja in zdravljenja.

»Na moje dotike in bližino se ljudje odzivajo zelo različno. Nekateri se tresejo, drugi padejo v jok ali v smeh. Pogosto se posamezniki začnejo nagibati v določeno smer, lahko občutijo vročico ali mravljinčenje po vsem telesu. Vse, kar se tekom terapije dogaja s telesom, je povsem običajno in kaže na to, da terapija deluje.«

Tako markantni ruski terapevt opisuje odzive svojih pacientov na terapije.Tovrstni telesni odzivi so povsem normalni in kažejo zgolj na regulacije telesnih energetskih tokov, ki vodijo k bolj optimalnemu stanju. Sicer pa se med 90 in 95 odstotkov vseh pacientov na njegovo terapijo odzove pozitivno in se po njej zelo dobro počuti, verjetno tudi zaradi vedno nasmejanega ruskega zdravilca, ki je med svojimi pacienti znan tudi po svojem dobrem smislu za humor.

»Pospremil me je na samostojno pot samozdravljenja«

Maksim Osipov navkljub tridesetletni praksi, številnim uspehom, priznanjem in izkušnjam ostaja skromen. Knjiga vtisov, v katero ljudje, ki so se odločili poiskati pomoč na njegovih terapijah, zapisujejo svoje izkušnje in vtise po zdravljenju, pa govori sama zase.

Številna mnenja in zahvale njegovih pacientov potrjujejo, da je Maksim Osipov zasluženo uvrščen v sam vrh zdravilcev na svetu: »Zaradi bolečine v hrbtu moje življenje ni več potekalo normalno. Hvala vam za nepozabno izkušnjo in terapije. Spremenili ste mi življenje!«

