Skrivnost dobrega ČAJA je v njegovi OBLIKI VREČKE - Razlog te bo fasciniral!

To čarobnost premorejo Loydovi čaji, ki so preprosti, lažji za pripravo in poskrbijo, za maksimalni izkoristek sestavin čajnih lističev, ki jih omogoča ravno njihova trikotna oblika vrečke.

Privoščite si dober čaj in poskrbite za razvajanje vaših brbončic

Trikotna oblika omogoča, da se vsebina sestavin v vrečki ne zlepi skupaj in voda dobi možnost, da dobro zaokroži ter iz čajnih lističev potegne le tisto najboljše, kar se potem absorbira v vaše telo.

Okus je zaradi tega še boljši, bolj polnega okusa in intenzivnejših arom.

Vrvica na čajni vrečki je dodatno podaljšana in je kot nalašč za uporabo pri globljih skodelicah ter ne vsebuje kovinske spojke.

Biorazgradljive vrečke so narejene iz gojenih rastlin in ne vsebujejo nikakršnih sledi plastike ali ostalih delcev

Loydovi čaji vsebujejo najboljše naravne sestavine, pridelane na priznanih plantažah. Biorazgradljive vrečke so narejene iz gojenih rastlin in ne vsebujejo nikakršnih sledi plastike ali ostalih delcev, ki bi morda lahko škodile telesu. Vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, ki jih vaše telo potrebuje za normalno delovanje skozi dan.

V eni trikotni vrečki se nahaja ravno prav flavonoidov, ki so poznani kot močen antioksidant, ki dokazano deluje proti raku in se uspešno spopada z bolezni srca in ožilja. Poleg tega so narejene tako, da se vitamin C lažje absorbira v vaše telo. To je vitamin, ki se ga ne da nikoli zaužiti preveč in prevzema številne zaščitne funkcije v vašem telesu. Če ga ne zaužijete dovolj s hrano, vam bo čaj pomagal, da ga čim več dobite v svoje telo.

Tri vrste funkcionalnih čajev, ki poskrbijo za:

DOBER SPANEC – čaji za lahko noč skupaj z zeliščno mešanico v trikotnih filter vrečkah poskrbijo za boljši in prijetnejši spanec.

AKTIVNO PREBAVO – poskrbijo za uravnoteženo in hitro prebavo

LAŽJE DIHANJE – lajšajo bolečine v grlu, pripomorejo k hitrejšemu pridobivanju glasa in blažijo suh požiralnik

