Skupnost socialnih zavodov: Razumemo težaven položaj ZZZS, a vanj ga je potisnila vlada, ne mi

Potem ko je Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) sporočila, da so na izredni skupščini sprejeli sklep, da bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi v novembru vložili tožbe proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ker ta pri izračunu cen zdravstvenih storitev ne upošteva povečanja plač zdravstvenega kadra, ki ga je julija letos s sindikati dogovorila vlada, so v zdravstveni blagajni opozorili, da gre za nesmiselne in nepotrebne tožbe.

Več o napovedi tožbe na naslednji povezavi.

Pa gre res?

Predstavniki skupnosti vztrajajo, da vlada krši tako zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot tudi splošni dogovor za pogodbeno leto 2017. ZZZS je namreč v odzivu na napoved tožb zapisal, da so napovedane tožbe nepotrebne in nesmiselne, saj ne morejo rešiti vsebinskih težav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v zdravstveni blagajni. Za rešitev teh so potrebni predvsem sistemski ukrepi na ravni države, menijo v ZZZS.

Plačila ZZZS že dolgo ne zadostujejo več za stroške zdravstvene nege, saj ne pokrijejo niti stroškov dela kadra, opozarjajo v skupnosti. (Foto: iStock)

Glavna težava je v pomanjkanje denarja

V skupnosti razumejo težaven položaj ZZZS, v katerega ga je potisnila vlada, ki je dvignila plače, ne da bi zanje zagotovila potrebna sredstva. Prav tako pozdravljajo dejstvo, da je ZZZS izpostavil jedro težav – pomanjkanje sredstev v blagajni zavoda, kar bi po njihovem mnenju morala rešiti ministrstvo za zdravje in vlada. "Kljub temu pa skupnost še naprej zagovarja stališče, da finančno stanje javne blagajne ne more in ne sme biti razlog za kršenje zakonodaje in pogodb," opozarjajo.

V skupnosti še opozarjajo, da trditve ZZZS, da so izplačana sredstva za zdravstveno nego večja, ne držijo. Če zneske, ki jih je izplačala zdravstvena blagajna, preračunamo na dan nege, potem je jasno, da je povprečna cena zdravstvene nege nižja kljub višjim stroškom dela, še navajajo predstavniki skupnosti.

Podatki o ceni zdravstvene nege so po podatkih skupnosti sledeči: leta 2016 (pred odpravo plačnih anomalij) je bila cena zdravstvene nege za 2,12 odstotka višja kot v letu 2017. To pa pomeni, da bo letošnje plačilo ZZZS za opravljene storitve zdravstvene nege za skoraj tri milijone evrov nižje kot v letu 2016. »Kako bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi ob tem znižanju cen zdravstvene nege pokrili še višje stroške dela, ki so se povečali za 6 do 9 odstotkov, ZZZS ne pojasni,« se sprašujejo v skupnosti.

Poziv vladi, naj vendarle zagotovi dodatna sredstva

Prav tako znova pozivajo tako ministrico kot celotno vlado, ki je odgovorna za stanje v zdravstveni blagajni, da poskrbita za dodatna sredstva. "Posledic primanjkljaja – po navedbah ZZZS samo za pokritje stroškov višjih plač manjka približno 80 milijonov evrov – ne občutijo samo stanovalci v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter njihovi svojci, ampak vsi zavarovanci, ki plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, a smo soočeni s čakalnimi vrstami in z iztrošenimi bolnišnicami," še navajajo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki že od leta 1967 združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji.