Slaba banka išče kupce za še 117 stanovanj

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je cene oblikovala na podlagi informacij s trga ter izkušenj prvega in drugega kroga prodaje. Cene so trenutno najugodnejše za novogradnje v Ljubljani, so v sporočilu z javnost poudarili v DUTB. Postopek prodaje sicer vodi agencija Stoja Trade.



Poslovni prostori, ki so na voljo, so v tretji gradbeni fazi. 16 poslovnih prostorov je v treh etažah (klet, pritličje in prvo nadstropje), sedem pa v dveh etažah (pritličje in prvo nadstropje). Poslovni prostori z lastniški terasami so primerni za gostinske, tisti brez pa za storitvene, trgovske ali pisarniške dejavnosti, so ocenili.



Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb so objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki prodaja. Potencialni kupci bodo sicer vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj ali poslovnih prostorov.





Celovški dvori (Foto: Miro Majcen)

DUTB je v prvem krogu v Celovških dvorih prodala vseh 56 ponujenih stanovanj, v drugem pa vseh 51 ponujenih stanovanj.