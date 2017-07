Slaba novica za kadilce, cigarete spet dražje

Trošarine na tobačne izdelke so se danes še drugič letos zvišale, kot je vlada napovedala v začetku januarja. Prvo zvišanje se je zgodilo februarja, ko je bilo treba za škatlico cigaret večinoma odšteti deset centov več, enako se po ceniku Tobačne Ljubljana obeta sedaj.

Trošarine so se s februarjem zvišale s 106 na 109 evrov za 1000 cigaret, danes pa s 109 na 111 evrov za 1000 cigaret. Prav tako se zvišujejo trošarine na druge tobačne izdelke, kot so cigare in cigarilosi, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje.

Cigarete bodo v večini dražje za 10 centov. (Foto: iStock)

Po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman bo finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znašal 11,3 milijona evrov na letni ravni oziroma 940.000 evrov na mesec. Februarsko zvišanje trošarin je vplivalo tudi na inflacijo. Kot je ugotovil statistični urad, sta bili letna in polletna inflacija zato višji za po 0,1 odstotne točke.

Cena trošarinskih izdelkov se oblikuje prosto, a ponudniki običajno dvignejo ceno na škatlico za okoli 10 centov. To je skladno z novim cenikom Tobačne Ljubljana, iz katerega je razvidno, da se bodo cene za večino škatlic cigaret za toliko dvignile.