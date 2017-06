Slasten domač kifeljčar, ki naznani poletje

Za odlično poletno kosilo v vašem najbližjem Sparu izberite priljubljen krompir kifeljčar in odlične ledenke slovenskih avtohtonih sort.

Ni ga čez hrustljavo zapečen kifeljčar

Da imamo Slovenci radi krompir, govorijo tako polja, na katerih rastejo domače sorte krompirja, kot tudi jedilniki restavracij, na katerih so jedi iz krompirja najbolj razširjena priloga. Zagotovo po okusu prednjači dobri stari kifeljčar, ki so ga cenili že naši starši in stari starši. Zdaj lahko na policah vašega najbližjega Spara dobite slovensko sorto kifeljčarja kresnik, ki s svojo kakovostjo in okusom prekaša večino tujih sort zgodnjega krompirja te značilne rogljičaste oblike. Najboljši je v pečici pečen neolupljen, saj tako ohrani veliko več vitaminov in rudnin.

Še skleda solate ledenke za okusno kosilo

Zraven pečenega kifeljčarja postrezite katero izmed hrustljavih solat avtohtonih sort, kot sta slavni ljubljanska in trnovska ledenka ali prav tako priljubljeni solati leda in bistra, ki vas že čakajo v najbližjem Sparu. Odlični okusi pečenega avtohtonega kifeljčarja kresnik in zabeljene ledenke vas bodo spomnili na poletno nedeljsko kosilo pri babici. Privoščite si nostalgično razvajanje svojih brbončic.

Avtohtoni kifeljčar pridelan na Gorenjskem

Krompir kresnik za Spar pridelujejo na kmetiji Burger, ki je v celoti usmerjena v naravi prijazno pridelavo zelenjave. Kmetija se nahaja v Mostah pri Komendi, kjer so razmere za pridelavo krompirja naravnost odlične. Prst je dobro odcedna, kar je za zdrave gomolje nujen pogoj, pa tudi nekoliko hladnejša gorenjska klima našim avtohtonim sortam krompirja zelo ustreza. Gospodar Peter Burger je goreč zagovornik slovenskih avtohtonih sort, za katere pravi: »Čeprav imajo naše stare sorte manjši hektarski donos v primerjavi s tujimi sortami, je njihov okus boljši. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno, da jih ohranjamo, saj s tem ohranjamo svojo tradicijo.«

Avtohtone domače sorte so tiste stare sorte, ki so jih kmetje vzdrževali na našem ozemlju in niso bile načrtno žlahtnjene ter se pridelujejo, vzdržujejo in razmnožujejo v Sloveniji. Danes so del naše dediščine in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

100-odstoten odkup prinaša prednosti

Spar Slovenija je kot prvi trgovec v Sloveniji oblikoval projekt ohranjanja avtohtonih sort SPAR Kot nekoč, ki vključuje sedem pridelovalcev z različnih koncev Slovenije. Ti bodo pridelali kar 350 ton zelenjave avtohtonih in udomačenih sort, za vso pridelano zelenjavo pa jim Spar Slovenija jamči 100-odstoten odkup. Peter Burger, ki uspešno nadaljuje očetovo tradicijo, je poudaril, da Spar Slovenija s tovrstnim partnerstvom dokazuje, da mu ni vseeno za kakovost. Zato se tudi sam trudi, da kupci na svoje krožnike dobijo le najboljše. »100-odstoten odkup nam olajšuje delo, saj nam ni treba skrbeti za marketinški del, ampak se lahko osredotočimo zgolj na tisto, kar nam je v veselje in v čemer smo najboljši, tj. v pridelovanje,« partnerstvo s Sparom opiše Peter Burger.

Kako se je ohranil kifeljčar kresnik?

Ste vedeli, da je avtohtoni krompir kifeljčar nastal po srečnem naključju, potem ko je bil prav zaradi nenavadne oblike gomoljev izločen iz programa žlahtnjenja krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije v 70-ih letih prejšnjega stoletja? Njegov žlahtnitelj ga je vzel domov, vzgajal naprej in tako ohranil to kakovostno sorto zgodnjega krompirja.

Naročnik oglasa je Spar.