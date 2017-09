Slovenci hitro spakiramo kovčke: lani na potovanja skoraj 70 odstotkov prebivalcev

Publikacija Povsod je lepo...

Razvoj množičnega turizma, kakršnega poznamo danes, se je začel po drugi svetovni vojni. Danes je turizem ena najmočnejših gospodarskih dejavnosti na svetu in tudi v Sloveniji je čedalje pomembnejši. Statistični urad RS je izdal publikacijo, v kateri skušajo razumljivo in nazorno odkrivati značilnosti slovenskega turizma iz podatkov, ki jih zbirajo na Statističnemu uradu.

(Foto: Surs)

Lani so v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji našteli več kot 4,3 milijona turističnih prihodov. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 1,3 milijona, prihodov tujih turistov pa 3 milijone. V turističnih objektih so zabeležili največ prenočitev doslej, in sicer skoraj 11,2 milijona.

(Foto: Surs)

(Foto: Surs)

Od tujih turistov nas je lani obiskalo največ italijanskih turistov. Našteli smo 500.000 njihovih prihodov in več kot 1,1 milijona njihovih prenočitev. Po številu prenočitev jim sledijo Avstrijci in Nemci.

(Foto: Surs)

Največ turistov prenoči na Gorenjskem in ob morju.

Tudi Slovenci veliko potujemo

Na vsaj eno zasebno potovanje se je v letu 2016 odpravilo skoraj 1,2 milijona državljanov, kar predstavlja kar 67 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Na vsaj enem poslovnem ali študijskem potovanju pa jih je bilo okoli 0,2 milijona, oziroma 12 odstotkov.

Kam potujemo?

Ciljna država dveh tretjin vseh zasebnih potovanj v tujino je bila Hrvaška, glavna ciljna država poslovnih potovanj pa je bila Nemčija, in sicer je tja potovalo 15 odstotkov oseb, ki so se lansko leto odpravile na službeno pot.

Najobičajnejše zasebno potovanje prebivalcev Slovenije v tujino v 2016 prevozno sredstvo: osebni avtomobil ciljna država: Hrvaška nastanitev: lastno (ali družinsko) počitniško bivališče trajanje: dve prenočitvi Takšnih potovanj je bilo v 2016 okoli 189.000.

Na statističnem uradu ob tem tudi vabijo k sodelovanju v njihovem promocijskem kvizu, ki bo odprt na njihovem profilu Twitter. Tema kviza bo turizem.