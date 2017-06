Slovenci prvi izvedli raziskavo vpliva uporabe telefona med vožnjo v realnem prometu na cesti

Čeprav je splošno znano, da je telefoniranje med vožnjo nevarno, pa podatkov o tem, v koliko primerih je vzrok za nesrečo telefon, ni. Prav tako doslej še ni bilo narejene raziskave, ki bi neposredno pokazala aktivnost možganov, kadar med vožnjo pozornost usmerjamo k mobilniku.

Agencija za varnost prometa (AVP) se je skupaj s slovenskim podjetjem za aplikativno nevroznanost Blckb in Avtošolo Ježica kot prva v širši regiji lotila raziskovalnega projekta, ki bo skušal podrobneje razložiti zmanjšanje osredotočenosti na vožnjo ob uporabi telefona.

Cilj tudi hitrejša sprememba zakonodaje

"S pomočjo izsledkov raziskave bomo lahko bolj verodostojno nagovarjali splošno javnost glede nevarnosti uporabe telefona med vožnjo," je ob predstavitvi projekta dejal Igor Velov, direktor AVP. Po njegovem prepričanju se bo s tem lahko hitreje spremenila zakonodaja in poostril nadzor nad tovrstnim početjem.

Policija svetuje, da med vožnjo ne telefonirate, tudi če imate napravo za prostoročno telefoniranje, saj je vožnja aktivnost, ki ji mora voznik posvetiti vso pozornost.

V dvodnevnem projektu so tako z uporabo sodobne EEG tehnologije spremljali dogajanje v možganih voznikov, ki se med vožnjo odzovejo na telefonski klic, SMS ali sporočilo na družbenih omrežjih. "Testirali smo pozornost 18-ih kandidatov, ki so med 20-minutno vožnjo na telefon v obliki klicev, SMS-ov in sporočil preko družbenih omrežij prejeli skupno devet motilnih dejavnikov," je ob današnji predstavitvi raziskave pojasnil dr. Luka Zevnik iz podjetja Blckb, ter dodal, da so morali udeleženci na vse motilce nemudoma odgovoriti.

Pred vožnjo so prostovoljce opremili s posebno 64-kanalno EEG kapo, povezano z ojačevalcem, kar je omogočilo snemanje možganske aktivnosti v realnem času je razložil dr. Jurij Dreo iz Inštituta za nevro-lingvistično programiranje in sodelavec projekta. V avtomobilu so bili poleg voznika še inštruktor varne vožnje, EEG analitik in član ekipe Blckb, ki je vozniku pošiljal motilce; s kamero, ki je bila nameščena v avtomobilu, pa so ves čas snemali reakcije voznika, so še ponazorili znanstveniki.

Trasa, po kateri so vozili, je bila za vse udeležence enaka in je sploh prvič potekala v realnem prometu. Eksperiment je potekal v avtomobilu avtošole in ob strogem nadzoru inštruktorja vožnje. "Naša naloga je bila predvsem skrb, da ne bi prišlo do dejanske nereče," pa je dejal Goran Lapič iz Avtošole Ježica.

Rezultati raziskave bodo predvidoma znani v drugi polovici junija.

Vedenje voznika podobno kot pri opitosti

Kako zelo nevarna je lahko uporaba telefona med vožnjo, pa po navedbah AVP kažejo tudi številne tuje študije, ki so med drugim pokazale, da se reakcijski čas voznika med telefoniranjem podaljša kar za dvakrat, zaznavanje in reagiranje na prometno signalizacijo je počasnejše, podaljša se zavorni čas, povečano pa je tveganje pri odločitvah. Možnosti, da bo prišlo do nesreče so kar štirikrat večje, vedenje voznika pa je podobno, kot da bi imel v krvi (po starem) 0,8 promila alkohola.

Med 16. in 29. januarjem letos je po vsej Sloveniji potekala preventivna akcija, v kateri so policisti ugotovili 4.304 kršitve uporabe mobitela med vožnjo. V 3.997 primerih so izdali plačilni nalog, 327 voznikov pa so zgolj opozorili.

"Leta 2013 so bili objavljeni izsledki ameriške raziskave, kjer je bilo ugotovljeno, da uporaba mobilnega telefona bistveno vpliva na voznikovo vidno zaznavanje sprednjega dela vozišča. Najbolj je kritično pisanje SMS sporočil, saj voznik v povprečju ne gleda na vozišče kar 23,2 sekunde," so pred časom navedli na AVP.

Vse navedene okoliščine pa lahko povzročijo hudo prometno nesrečo, opozarjajo policisti in dodajajo, da vozniki s takšnim ravnanjem pogosto povzročajo tudi zastoje v prometu.

Ne le telefoniranje, celo uporaba tablic in prenosnih računalnikov

Uporaba telefona in drugih naprav, ki zmanjšujejo zaznavanje med vožnjo, pa se, kljub nenehnim opozorilom policistov in drugih strokovnjakov za prometno varnost, še povečuje.

Anketa AVP-ja v kateri je sodelovalo 1.000 voznikov, je pokazala, da med vožnjo tretjina voznikov pregleduje družbena omrežja, sedem odstotkov si zapisuje beležke, pet odstotkov jih brska po spletu, trije uporabljajo mobilne aplikacije, skoraj desetina pa telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo.

Telefon po podatkih AVP med vožnjo uporablja kar 75 odstotkov voznikov. Tovrstno vedenje so januarja med preventivno akcijo Vozimo pametno! poostreno nadzirali tudi slovenski policisti. V dveh tednih, kolikor je trajala akcija, so ugotovili 4.304 kršitve uporabe telefona med vožnjo, v 3.997 primerih so izdali plačilni nalog, 327 voznikov pa so zgolj opozorili. Pri voznikih pa so poleg uporabe telefona, naleteli tudi na pošiljanje kratkih sporočil, brskanje po spletu, uporabo tablic ter prenosnih računalnikov. Nekateri vozniki objavljajo celo selfije, se snemajo in podobno.

Pobude za strožjo zakonodajo

Globa za telefoniranje med vožnjo je pri nas 120 evrov, za kolesarja ki telefonira pa 40 evrov. Slovenski policisti so lani zabeležili skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

AVP je že pred časom na pristojne institucije podal predlog, da se omogoči dostop do podatkov mobilnih operaterjev, kar bi omogočalo preverjanje, ali je voznik v času prometne nesreče uporabljal telefon. Na ta način bi zagotovili podatke, v kolikšni meri je telefon dejanski dejavnik nastanka prometnih nesreče. Poleg tega je agencija podala tudi pobudo za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev, in sicer bi po predlogu veljala uporaba mobilnega telefona za vožnjo kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni dobil tudi tri kazenske točke.

Najpogostejša izgovora kršiteljev sta pogosto nujen službeni klic ali pa, da so se samo na hitro oglasili. (Foto: Aljoša Kravanja)

Strožje kazni že v Italiji in Veliki Britaniji

Strožje ukrepe pa so z letošnjim letom uvedli v Italiji, kjer voznik po novem, če ga zalotijo s telefonom v roki, ostane brez vozniškega dovoljenja do dveh mesecev, prav tako mu za en mesec zaplenijo telefon. V Italiji se namreč tretjina prometnih nesreč zgodi zaradi uporabe telefona.

Strožje kazni za nevestne voznike, ki telefonirajo med vožnjo, je uvedla tudi britanska vlada. Zagrožena globa je po novem 200 funtov (238 evrov), voznikom začetnikom lahko policija tudi zaseže izpit. Vozniku, ki med telefoniranjem povzroči smrtno prometno nesrečo, pa grozi celo dosmrtna ječa.

Dovoljeno prostoročno telefoniranje, a ga policisti odsvetujejo

Čeprav je pri nas telefoniranje med vožnjo prepovedano, pa slovenska zakonodaja med vožnjo dovoljuje uporabo naprav za prostoročno telefoniranje. Kljub temu tako policisti, kot AVP slednje odsvetujejo. "Vožnja je namreč aktivnost, ki ji mora voznik posvetiti vso pozornost," pravijo.

"V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolje, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in v miru opravite pogovor," je še nasvet policistov. Ti hkrati apelirajo tudi na kolesarje in pešce, naj bodo tudi oni pozorni na različne prometne situacije.