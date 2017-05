Slovenija je edina država v EU, kjer smo za praznik dela doma tudi 2. maja

Mednarodni praznik dela v Sloveniji praznujemo 1. in 2. maja. Dvodnevno praznovanje je v Evropski uniji posebnost. Gospodarstveniki opozarjajo, da to pomeni dodaten strošek in nezaželeno prekinitev proizvodnega procesa, sindikati pa vztrajajo: Dodaten dan počitka pogosto preobremenjenim delavcem še kako prav pride!