Slovenec za potovanje zapravi med 40 in 69 evri na dan

Na vsaj eno zasebno potovanje se je v zadnjem četrtletju lani odpravilo 24 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Vsaj enega poslovnega potovanja pa se je udeležilo pet odstotkov prebivalcev Slovenije. Povprečna dnevna poraba na poslovnih potovanjih je bila trikrat večja od tiste na zasebnih potovanjih, kažejo podatki statistikov.

V zadnjem četrtletju lani je vsaj enkrat zasebno potovalo 414.000 (24 odstotkov) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za pet odstotnih točk več kot v četrtem četrtletju 2015. Vseh zasebnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 676.000. Okoli 369.000 (55 odstotkov) teh potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, okoli 307.000 (45 odstotkov) pa v tujini.

Zasebna potovanja so v povprečju obsegala 3,5 prenočitve (v Sloveniji 2,4, v tujini 4,8 prenočitve). Udeleženci zasebnih potovanj so za vse izdatke porabili povprečno okoli 58 evrov na dan na osebo. Tisti, ki so potovali zasebno po Sloveniji, so porabili povprečno okoli 40 evrov na dan, tisti, ki so potovali zasebno po tujini, pa okoli 69 evrov na dan.

V opazovanem obdobju se je vsaj enega poslovnega potovanja udeležilo okoli 84.000 (pet odstotkov) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za eno odstotno točko več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Vseh poslovnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 124.000. Okoli 26.000 (21 odstotkov) teh potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, okoli 98.000 (79 odstotkov) pa v tujini.

Poslovna potovanja so v povprečju obsegala 3,3 prenočitve (v Sloveniji 1,6, v tujini 3,7 prenočitve). Udeleženci poslovnih potovanj so za vse izdatke porabili povprečno okoli 178 evrov na dan na osebo. Povprečni dnevni izdatki na poslovnem potovanju v Sloveniji so znašali okoli 102 evra, na poslovnem potovanju v tujini pa okoli 187 evrov na osebo.