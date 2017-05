Slovenija dosegla svojevrsten rekord – kar sedem kulturnih projektov upravičenih do evropskih sredstev

Slovenske kulturne organizacije so na evropskem razpisu za Projekte sodelovanja za leto 2017 dosegle dobre rezultate. Od več kot 500 upravičenih prijav je bilo med 81 na evropski ravni izbranimi projekti uspešnih sedem projektov manjšega obsega s slovenskim vodjo ter deset slovenskih partnerjev. Podprti bodo z nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Skupna višina evropskih sredstev, ki jih bodo prejele slovenske kulturne organizacije natančno znaša 1.187.406 evrov. Od tega 736.007 evrov prejme sedem vodij in sedem partnerjev projektov manjšega obsega, 451.399 evrov pa trije partnerji za projekte večjega obsega, so sporočili iz Zavoda Motovila - Center Ustvarjalna Evropa v Slovenija.

(Foto: Miro Majcen)

Kdo bo dobil sredstva?

Na razpisu uspešni slovenski vodje projektov manjšega obsega so KUD Sodobnost, Moderna galerija, Aksioma - zavod za sodobne umetnosti, MoTA - muzej tranzitornih umetnosti, Pionirski dom, Založba Goga in Hiša! - društvo za ljudi in prostore. To je za Slovenijo svojevrsten rekord, saj je Slovenija poprej uspela s tremi oziroma največ štirimi vodji projektov, poudarjajo v Motovili.

Kot partnerji bodo v omenjeni kategoriji sredstva prejeli še Tehniški muzej Slovenije, Lutkovno gledališče Ljubljana, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Univerza v Ljubljani, Zavod Federacija, Mesto žensk in Ustanova Gallus.

Dobrih 450.000 evrov bodo za projekte večjega obsega prejeli Društvo Ljudmila, CUK Kino Šiška in Umetnostna galerija Maribor.

Razpis Projekti sodelovanja za leto 2017 sodi v sklop programa Ustvarjalna Evropa oziroma podprograma Kultura in omogoča sofinanciranje mednarodnih kulturno-umetniških projektov. Med 81 na razpisu izbranimi projekti jih je 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Največ podprtih projektov je s področja uprizoritvenih umetnosti (45 odstotkov), 13 projektov se tematsko osredotoča na Evropsko leto kulturne dediščine 2018, 11 projektov pa se ukvarja z integracijo beguncev.

Letos so bili pri pridobitvi podpore najbolj uspešni prijaviteljev oziroma vodje podprtih projektov iz Italije s 13 projekti. Sledijo jim organizacije iz Belgije (9 projektov) in Španije (8 projektov). Takoj za njimi, s sedmimi podprtimi projekti, pa so Slovenija, Francija in Velika Britanija.

Slovenija je po navedbah Motovile letos dosegla tudi nadpovprečno, 35-odstotno uspešnost, saj je bilo izmed 20 oddanih prijav (18 za projekte manjšega in 2 za projekte večjega obsega) uspešnih sedem. Povprečna stopnja uspešnosti prijaviteljev je bila sicer na razpisu na evropski ravni bistveno nižja: 15,3-odstotna pri projektih manjšega in 12,7-odstotna pri projektih večjega obsega.