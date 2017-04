Slovenija kot kulisa za plakatni kaos

Ob tem pa tudi prevrnjeni panoji, nevarni panoji, improvizirani panoji, mnogi oglasni panoji so postavljeni na črno ... Samo inšpektorji za ceste so v treh letih in pol obravnavali 575 nelegalno postavljenih plakatov ob državnih cestah, številke pa so vsako leto višje.



Epika rubrike 24UR Inšpektor je prečesala Slovenijo in jutri boste videli realno stanje na terenu. Ne gre za problematiziranje oglasov, pač pa za problematiziranje popolne anarhije in kaosa pri postavljanju plakatov in oglasnih panojev. Na to pristojne v državi že dolgo opozarja tudi arhitekturna stroka, a zaman. Plakati se bohotijo na kulturnih spomenikih, na rodovitni zemlji, marsikje, kjer kvarijo lepoto naše dežele ... Krivci so: zakonska anarhija, prelaganje odgovornosti in predvsem pomanjkanje estetike in odgovornosti do krajine.



V rubriki 24UR Inšpektor jutri zvečer tudi rešitve. Kaj bi morali narediti pristojni? Videli boste tudi zglede iz tujine.