Slovenija na morju uveljavlja novo mejo, Hrvaška pa medtem krepi policijske patrulje

Šest mesecev po tistem, ko je arbitražno sodišče objavilo razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško, Slovenija danes pričenja njeno implementacijo. Zagreb medtem razsodbo še naprej zavrača in je ne namerava izvajati.

Slovenija vseskozi poudarja, da si bo prizadevala preprečiti morebitne incidente ob meji, zlasti na morju. Premier Miro Cerar je tako v sredo dejal, da Slovenija ni in ne bo spodbujala incidentov in enako pričakuje od Hrvaške. "Če bo mejna črta spoštovana, incidentov ni pričakovati," je dejal.

Da se bodo izogibali incidentom, zatrjujejo tudi na Hrvaškem, kjer bi radi vprašanje meje znova reševali dvostransko. Savudrijskim ribičem so sicer hrvaške oblasti svetovale, naj še naprej lovijo do sredinske črte v Piranskem zalivu, ter jim obljubile zaščito.

Arbitražno sodišče je presodilo, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji. (Foto: Damjan Žibert)

Arbitražno sodišče je 29. junija - sedem let in pol po podpisu arbitražnega sporazuma med tedanjima premierjema Slovenije in Hrvaške Borutom Pahorjem in Jadranko Kosor - objavilo odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju.

Glede kopenske meje je sodišče ugotovilo, da sta državi doslej že določili več kot 90 odstotkov meje. Na teh območjih sta državi določili, da mejo predstavljajo meje katastrskih občin, ki se ne prekrivajo. Temu načelu je sodišče večinoma sledilo tudi na več kot 20 spornih območjih.

Na novo pa je sodišče določilo mejo na morju. Presodilo je, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem.