Slovenija praznuje 26. rojstni dan: vrhunec praznovanja proslava na Kongresnem trgu

Jutri praznujemo dan državnosti. (Foto: Thinkstock)

Na proslavi, ki jo bodo ob 21. uri naznanile salve z Ljubljanskega gradu, bo govornik predsednik republike Borut Pahor. Govoru bo sledil umetniški del proslave z naslovom Bolj resnično od resničnega, trše od diamanta po scenariju in v režiji Igorja Zupeta. Po njegovih besedah je podstat proslave z 80 nastopajočimi kratek esej filozofa Petra Mlakarja o nastajanju države.

Mlakarjevo besedilo bodo interpretirali igralci Maruša Majer, Pavle Ravnohrib, Lotos Vincenc Šparovec, Blaž Šef, Robert Korošec in Dragan Živadinov, ki bodo obiskovalce popeljali skozi razmišljanja o državi v zdajšnjem in prihodnjem času. Čutno dimenzijo bodo po besedah režiserja oblikovali glasbeniki in plesalci. Nedoločljivost časa, v katerem živimo, bodo prikazale 3D vizualije iz stekla.

Državni zbor se bo uro pred proslavo sestal na slavnostni seji. Zbrane bo letos nagovoril podpredsednik DZ Matjaž Nemec.

Za proslavo dobrih 120.000 evrov

Organizatorji proslave so razposlali 3500 vabil. Naslovili so jih na predstavnike vseh treh vej oblasti, zdajšnje in nekdanje ministre, poslance vseh sklicev državnega zbora, svetnike, akademike, gospodarstvenike, kulturnike, znanstvenike in predstavnike lokalnih skupnosti. Pričakujejo tudi zastavonoše, praporščake in nosilce bojnih zastav. Strošek proslave bo dobrih 120.000 evrov.

Česa se spominjamo na dan državnosti?

Na poti do samostojne države Slovenije so konec 80. let prejšnjega stoletja nekateri intelektualci, najprej v znameniti 57. številki Nove revije, nato pa novonastale demokratične stranke v Majniški deklaraciji, zahtevali demokratične spremembe in lastno državo.

Na podlagi zahtev demokratičnega vrenja, ki je bilo značilno za celotno Jugovzhodno Evropo, v kateri so vladali komunistični režimi, so bile v Sloveniji aprila 1990 izvedene prve demokratične volitve, na katerih je zmagala Demokratična opozicija Slovenije – Demos.

Demos je maja 1990 oblikoval vlado, ki je v naslednjih mesecih, delno tudi v dogovoru z opozicijo, izpeljala vse potrebno za izvedbo plebiscita decembra 1990. Na njem se je velika večina Slovencev izrekla za odcepitev od Jugoslavije in oblikovanje lastne države.

Po plebiscitarni odločitvi za samostojno državo so se v začetku leta 1991 začele priprave na uresničitev tega cilja. Osamosvojitvena dejanja so se nato hitro vrstila. Tedanja skupščina je že marca 1991 sprejela zakon, po katerem za državljane Slovenije služenje vojaškega roka v JLA ni bilo več obvezno.

Skupščina je nato 25. junija 1991, dan pred iztekom šestmesečnega roka, postavljenega za uresničitev plebiscitarne odločitve, sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija zato 25. junij praznuje kot dan državnosti.

Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti 26. junija 1991 – slovesnost je potekala na ljubljanskem Trgu republike – se je začela desetdnevna vojna.