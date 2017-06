Slovenija v zadnjih nekaj letih prejela kar 90 odstotkov več prošenj za azil

Številne humanitarne organizacije v Sloveniji in Evropi so današnji svetovni dan beguncev obeležile z okrepljenim družbenim ozaveščanjem o begunski krizi ter o s tem povezanih bivanjskih izzivih. Opozarjajo tudi na nepravično obremenitvi revnejših držav, ki nudijo zaščito večini beguncev ter na neizpolnjevanje obveznosti bogatejših. Med njimi je tudi Slovenija. Komisar Sveta Evrope za begunce Nils Muižnieks je pred dnevom beguncev glasno opozarjal na kršenje človekovih pravic beguncev, omenjal je predvsem kršenje njihove pravice do družinskega življenja oziroma združitve z družino. Več o tem lahko preberete v članku Neslavni rekord: vsake tri sekunde postane ena oseba na svetu begunec.

Begunska kriza v Afriki 'kriza otrok'

20. junija obeležujemo svetovni dan beguncev. (Foto: Miro Majcen)

Organizacija Unicef se je ob dnevu beguncev osredotočila na begunsko krizo v Afriki in jo označila kot 'krizo otrok'. Vlade je pozvala k sprejetju in implementaciji agende za zaščito otrok beguncev in migrantov v šestih točkah, ki je bila oblikovana pred vrhom držav G7 v Italiji.

Največ beguncev naj bi po njihovih podatkih sprejela Uganda, ki je bila sredi lanskega leta osma največja gostiteljica beguncev na svetu, danes pa je na tretjem mestu za Turčijo in Pakistanom.

Tudi v Sloveniji se begunska kriza stopnjuje

Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov ter ministrstva za notranje zadeve je med prosilci za azil v Sloveniji je največ Afganistancev, status mednarodne zaščite pa je pridobilo največ državljanov Sirije. Begunci s statusom mednarodne zaščite imajo v Sloveniji težave predvsem pri družbeni integraciji, iskanju stanovanja in zaposlitve. Na težave pogosto naletijo predvsem zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva. Nekaj manj kot 50 jih prebiva v integracijskih hišah v Mariboru in Ljubljani, večina beguncev (337 od 386) pa živi v zasebnih bivališčih. V lanskem letu so največ prošenj za mednarodno zaščito pri nas vložili begunci iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka in Irana.

Begunci s statusom mednarodne zaščite imajo v Sloveniji težave predvsem pri družbeni integraciji. (Foto: Aljoša Kravanja)

Amnesty International Slovenija ob dnevu beguncev na svoji spletni strani poziva vlado naj "prevzame svoj pravičen delež skrbi za begunce, sprejme večje število beguncev ter jim omogoči varne in zakonite poti do mednarodne zaščite v Slovenij." Peticijo lahko podpišete na naslednji povezavi.

Slovenska filantropija, v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Mirovnim inštitutom ob podpori Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je dan beguncev zaznamovala z 8. Festivalom migrantskega filma, že dopoldan pa so pod naslovom Mediji in propaganda o beguncih, priredili mednarodno okroglo mizo.