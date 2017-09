Slovenija želi biti zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca

V Sloveniji se radi pohvalimo s čudovitimi naravnimi znamenitostmi, kot so tudi Zelenci. (Foto: Thinkstock)

Danes je svetovni dan turizma, letos pod naslovom Trajnostni turizem - orodje za razvoj. V Sloveniji smo lahko ponosni na zavidljive rezultate na področju trajnostnega razvoja turizma, je ob tej priložnosti poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Slovenija za druge države predstavlja primer dobre prakse kot prva zelena država na svetu po kriterijih Global Destinations, pa tudi z uspešno izvedbo Zelene sheme slovenskega turizma, je v poslanici ob svetovnem dnevu turizma zapisal Počivalšek.

Svetovni dan turizma sicer 27. septembra obeležujemo že vse od leta 1979. Pobudo za to je dala Svetovna turistična organizacija (UNWTO).

Z nadaljnjim razvojem turizma v skladu z načeli trajnosti lahko po njegovih besedah v Sloveniji zagotovimo še več delovnih mest, večjo blaginjo ljudi, prispevamo k revitalizaciji kulturne dediščine, k varovanju okolja, se prilagajamo podnebnim spremembam ter nenazadnje prispevamo k poglabljanju miru med narodi. "Poskrbimo, da bodo tuji turisti odnesli košček slovenske tradicije in gostoljubja v svoje domove," je pozval.

"Danes se bolj kot kadar koli prej kaže potreba po trajnostnem razvoju, odličnem upravljanju destinacij in osveščanju turistov o okolju prijaznih načinih potovanja," pa je sporočila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Mnogi gostje že potujejo z mislijo na trajnostno in si želijo avtentičnih, edinstvenih doživetij v stiku z naravo. "Slovenski turizem ima tu velike priložnosti," je poudarila.

Slovenija želi biti zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017-2021 pa temu dodaja novo vizijo razvoja: Slovenija kot zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebne koristi.

Brda. (Foto: iStock)

Brezplačna vodenja po turističnih znamenitostih

V številnih slovenskih krajih pa obiskovalce na vodenja, oglede in prireditve vabijo danes. Zavod za turizem Maribor - Pohorje na primer pripravlja brezplačno izposojo koles ter brezplačna vodena ogleda štajerske prestolnice za odrasle in otroke. Celje vabi na brezplačne oglede starega gradu, vrata bo obiskovalcem odprl tudi grad Podsreda, pester program za otroke in odrasle so pripravili v Črnomlju.

Fakulteta za turizem Brežice pripravlja regionalni turistični forum, na katerem bodo spregovorili o novi turistični regionalizaciji države. V Parku Škocjanske jame bodo podpisali zeleno listino - zavezo kraških občin k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Na Ptuju bodo predstavili kampanjo za oživitev starega ptujskega mestnega jedra ter podelili priznanja Turističnega društva Ptuj. Turistično združenje Portorož pa danes pripravlja predstavitev knjige Govor turizma avtorice Vesne Mikolič, konec tedna pa še dan odprtih vrat Aerodroma Portorož, podelili bodo tudi priznanja za prispevek k razvoju turizma na destinaciji.