Slovenijo prekrila bolj ali manj debela snežna odeja

V Ljubljani snega ni veliko. Koliko ga je pri vas? (Foto: 24ur.com)

Sinoči in ponoči je snežilo in tako smo se lahko zbudili v zasneženo jutro, a povečini govorimo le o kakšnem centimetru ali dveh.

Ponekod po višjih krajih je sicer zaradi snega nekaj težav v prometu. Po poročanju prometno-informacijskega centra je prelaz Vršič prevozen samo za osebna vozila z verigami. Za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Col–Črni Vrh–Godovič–Idrija prepovedan promet. Prepoved za tovorna vozila pa velja na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina na hrvaški strani.

Kako kaže za naprej?

O snegu pa verjetno že kmalu ne bo več ne duha ne sluha. Jutro je jasno, le ponekod se zadržuje nizka oblačnost. Čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Predvsem na območju Vipavske doline bo v sunkih dosegala hitrost med 90 in 100 km/h. Popoldne bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, sporočajo z Agencije za okolje.

(Foto: POP TV)

Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Burja na Primorskem bo do jutra že večinoma ponehala. Čez dan se bo od severozahoda postopno navlekla koprenasta oblačnost, ki bo proti večeru vse gostejša. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, v nekaterih alpskih dolinah ter ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli –10, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več oblačnosti bo predvsem dopoldne v južnih in jugozahodnih krajih. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. V torek bo oblačno, le na severovzhodu bo sprva še nekaj sonca. Na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Popoldne se bodo padavine širile nad osrednjo Slovenijo in v noči na sredo zajele vso državo.