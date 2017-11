Civilna pobuda, ki bo v soboto v Cankarjevem domu na Vrhniki prerasla v stranko, znotraj zavoda Dobra država deluje že več kot leto dni.

Stranka Dobra država bo gradila na pozitivnem, osamosvojitvenem razvojnem hrepenenju, skupni želji po gradnji države in medsebojnem zaupanju, je pred sobotnim kongresom napovedal Bojan Dobovšek, ki bo po pričakovanjih stranko tudi vodil.

Ključni cilj stranke bo upravljanje države v javnem interesu, temelj za to pa protikorupcijsko delovanje na vseh ravneh z izdelanim konceptom nadzora, odgovornosti in sledenjem finančnih tokov. Bojan Dobovšek

'Slovenijo so nam ugrabili, zato bomo ustanovili Dobro državo'

"Korupcija, koristoljubje ter izguba občutka za skupno dobro in za odgovornost so Slovenijo pripeljali do največjega izziva po osamosvojitvi. Imamo državo, ki v pogojih visoke gospodarske rasti nekako deluje. Toda temelji države so ogroženi," je prepričan Dobovšek.

Po njegovem mnenju so "nam ugrabili državo in odgovor na to je Dobra država, ki bo delovala v korist ljudi in okolja".

Kot ugotavlja ustanovitelj, se "ob vsej piarovsko promovirani rasti soočamo z razpadajočim zdravstvenim sistemom, nespodbudnim okoljem za gospodarstvo, neučinkovitim delovanjem sodstva in različnih nadzornih organov".

Bojan Dobovšek ustanavlja Dobro državo.

Srednja generacija je tempirana bomba

"Mladi so prepuščeni sami sebi, nikjer ni niti sledu o konsistentni politiki podpore mladim generacijam. Upokojenci so postali socialni problem, ki ga država rešuje z milostnim višanjem pokojnin, srednja generacija, ki morda v tem trenutku živi vsaj spodobno, pa je tempirana bomba, ki se bo pokazala v letih njene upokojitve," opozarja Dobovšek.

Dobovšek je bil eden vidnejših ustanoviteljev stranke SMC. (Foto: Miro Cerar/Twitter)

Problem staranja prebivalstva Slovenije po njegovih ocenah trenutne elite ignorirajo, prav tako ekološke težave in podnebne spremembe. "Temu je treba narediti konec. Več kot očitno je, da je denarja v tej državi dovolj, vsak dan pa nenadzorovano pronica v pore korupcije," je Dobovšek še navedel v analizi trenutnega stanja v državi.

Dobovšek soustanovil stranko SMC, zdaj njen največji kritik

Dobovšek je bil eden vidnejših ustanoviteljev največje vladne stranke, ki jo vodi premier Miro Cerar. Že septembra 2014, le nekaj mesecev po izvolitvi v Državni zbor, jo je zapustil s pojasnilom, da se je stranka odrekla nekaterim vrednotam, v katere so verjeli pred volitvami.

Da bo Dobovšek, tudi profesor na Fakulteti za varnostne vede, svoje ideje v politiki poskušal uresničevati skozi lastno stranko, je nakazal že z ustanovitvijo zavoda Dobra država. Tudi skozi zavod so v javnost pronicale njegove kritike, usmerjene v aktualno oblast.