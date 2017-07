Slovenska obala: večinoma prijazni, a denarja še vedno ne znamo pobrati

Manjka kakovostne zabave, dogodkov, nekateri ponudniki so neprilagodljivi ... Tako denimo novinarka/turistka, ki je želela plačati za ogled z ladjico za tri ljudi, tega ni mogla, ker zaenkrat na krov jemljejo samo skupine.



Tomi Brezovec, predavatelj na Fakulteti za turistične študije - Turistica, pravi: "Tu smo šibki v primerjavi z denimo Grčijo, Italijo ali Španijo. Tam nam hitro zmanjka denarja, ko gremo tja na dopust." Turistom znajo namreč dobro prodati vsako malenkost, vsako zanimivost, veliko je dodatne ponudbe ... "Pri nas, recimo v Portorožu, pa se lahko mirno zgodi, da gre gost domov z neporabljenim denarjem v denarnici. Denarja, ki ga želijo pustiti tukaj, pogosto preprosto ne znamo pobrati." In to je v našem turizmu na Obali največja izgubljena priložnost.



Primer: ko vreme ni primerno za plažo, ko dežuje ali piha, se mnogi turisti nimajo kam dati. "Zagotovo manjka veliko aktivnosti, ki bi bile na razpolago v času nelepega vremena. Lahko grejo v terme, na masažo, v casino, ampak tam ne moreš preživeti 12 ur," potrdi tudi Brezovec.



Novinarka Jana Kobal je s snemalno ekipo tri dni torej preverjala stanje na Obali - od ponudbe do dogodkov, od prijaznosti do čistoče ... Turistično izvidnico si boste lahko ogledali jutri zvečer v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR.