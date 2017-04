Slovenska pobuda za zmanjševanje odpadkov v boju za nagrado

Slovenija se je znašla med finalisti največje akcije osveščanja glede zmanjševanja odpadkov v Evropi. (Foto: AP)

S pobudo Skupaj za boljšo družbo, ki je nastala v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva, se je med finaliste, ki se potegujejo za nagrade največje akcije osveščanja v Evropi - Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, prvič uvrstila tudi Slovenija.

EU si z različnimi ukrepi že vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih akcij osveščanja na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki se mu je leta 2010 pridružila tudi Slovenija. Letos bomo ta teden obeleževali med 18. in 26. novembrom.

Komisija evropskih strokovnjakov iz okoljskega sektorja v sklopu akcije vsako leto podeli priznanja, ki nagrajujejo najbolj odmevne in učinkovite pristope na področju osveščanja o zmanjševanju količine odpadkov. Med finaliste se je letos uvrstila tudi pobuda Skupaj za boljšo družbo.

Pobudi, ki je zaživela leta 2014 pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva kot način spodbujanja trajnostnega gospodarstva, odgovorne potrošnje in ohranjanja naravnih virov, se je do danes pridružilo že 40 komunalnih podjetij. Organiziranih je bilo sedem vsenacionalnih prikazov, odvijale so se številne izobraževalne aktivnosti, nastali so številni materiali, ki so v pomoč pri osveščanju.

"Uvrstitev pobude med finaliste predstavlja velik uspeh za Slovenijo in potrditev, da so njena prizadevanja za zmanjševanje količine odpadkov in trajnostno naravnanega vedenja učinkovita," so prepričani v Zbornici komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Vse več je tudi akcij, ki se v Sloveniji odvijajo v okviru tedna zmanjševanja odpadkov.

Komisija bo sicer podelila nagrade v kategorijah javne inštitucije, nevladne organizacije, podjetja, izobraževalne ustanove, posamezniki in ostali prijavitelji. V vsaki kategoriji bo izbirala med tremi finalisti. V kategoriji "ostali prijavitelji" so poleg pobude Skupaj za boljšo družbo še program PontVelem z Madžarske in pobuda Systemic Food Design, ki je nastala pod okriljem italijanske univerze gastronomske znanosti.

Zmagovalci bodo objavljeni 18. maja na slovesnosti v Barceloni.