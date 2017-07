Slovenska policija potrdila dva incidenta v Piranskem zalivu

Hrvaška ne spoštuje odločbe arbitražnega sodišča in še naprej ravna po starem. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kot so sporočili s policije, je prvo ribiško plovilo na območje nadzora slovenske policije vplulo v soboto dopoldne in pričelo z ribolovom. Slovenska policija je ribiča opozorila, da izvaja ribolov v delu morja, ki je slovensko ozemlje. Takoj zatem sta na kraj prišli dve plovili hrvaške policije. "Posadka slovenske policije je opozorila posadki hrvaške policije, da se nahajata v območju nadzora slovenske policije. Plovili hrvaške policije in hrvaška ribiška ladja so nato zapustili območje in odpluli v smeri Savudrije," so zapisali.

Do drugega incidenta je prišlo popoldne, ko je na območje slovenskega nadzora vplulo drugo ribiško plovilo in pričelo z ribolovom. Istočasno sta za njim pripluli tudi plovili hrvaške policije. "Posadka slovenske policije je opozorila posadki hrvaške policije in ribiško plovilo, da se nahajajo v območju nadzora slovenske policije. Vsa plovila so nato zapustila to območje in odplula v smeri Savudrije."

Na policiji ne navajajo, kje natančno sta se zgodila incidenta, pravijo le, da se izvajanje nalog policije ob oziroma na meji ni v ničemer spremenilo. Naloge "izvajamo na enak način, kot pred izrekom razsodbe arbitražnega sodišča". "Vsi ukrepi temeljijo na zakonitosti, strokovnosti in taktnosti postopkov, pri čemer slovenska policija pri svojem delu ne povzroča mejnih incidentov," so zapisali.

Hrvaška odločitve arbitražnega sodišča ne priznava

Hrvaško notranje ministrstvo je sicer v soboto sporočilo, da so slovenski policijski čolni v soboto trikrat prešli sredinsko črto v Piranskem zalivu in tako kršili mejno črto. Dodali so, da so hrvaški policisti slovenske kolege v vseh treh primerih opozorili, da se nahajajo v hrvaških teritorialnih vodah in da so se nato vrnili v slovenske vode.

Arbitražno sodišče je v četrtek objavilo odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Sodišče je presodilo, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične milje široko stično območje Slovenije z odprtim morjem.

Kot je v ustni predstavitvi sodbe v Haagu dejal predsednik sodišča Gilbert Guillaume, Sloveniji pripada Piranski zaliv od ustja Dragonje oz. sredine kanala Sv. Odorika do točke 45° 30' 41,7'' severne zemljepisne širine in 13° 31' 25,7'' vzhodne zemljepisne dolžine oz. na treh četrtinah razdalje med Rtom Savudrija in piranskim Rtom Madona.

Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava, ker da je iz arbitraže izstopila na podlagi odločitve sabora, ker naj bi bilo delovanje arbitražnega sodišča nepopravljivo kontaminirano zaradi afere z nedovoljenimi pogovori med slovenskim arbitrom in agentko leta 2015.