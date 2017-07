Slovenska policija v nakup dronov: iskali bodo ubežnike, nadzirali mejo, promet in prireditve

Slovenska policija gre v korak z moderno tehnologijo: odločili so se za nakup brezpilotnih letal. Z njimi bodo iskali ubežnike, nadzirali promet in mejo, varovali športne prireditve in javne shode z velikim varnostnim tveganjem. V svetu je sicer uporaba dronov pri policijskem delu povsem običajna.