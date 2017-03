Slovenske bolnišnice tonejo v dolgovih: v ptujski bolnišnici pod vprašajem plače zaposlenih

V ptujski bolnišnici se bojijo vsakega dne posebej, saj so dolžni vse povprek, dobavitelji so sicer še strpni, a kaj ko se lahko že jutri zgodi, da bo nekdo od njih zoper bolnišnico vložil izvržbo. Skupni dolg je kar šest milijonov evrov in pol. Če pride do izvržbe, 500 zaposlenih ostane brez plač.