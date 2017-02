Slovenski bivaki – svetovne zvezde

A v zadnjem desetletju je to majhno zasilno bivališče postalo izziv velikim arhitektom. Ljubljanska arhitekta Špela Videčnik in Rok Oman sta ta izziv, kako ustvariti sodobni bivak upoštevajoč tradicionalne smernice, postavila svojim študentom na ameriški univerzi Harvard. Nastal je moderen bivak, ki je pred letom in pol pod Skuto v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp zamenjal 50 let staro "pločevinasto škatlo". Požel je skoraj neverjetno zanimanje v tujih medijih: o njem so poročali CNN, Financial times, Time, švicarska nacionalna televizija. O drugem bivaku omenjenih arhitektov, futurističnem objektu na grebenu Kanina, je zgodbo objavil Discovery Chanel ...

"Zelo nevarna situacija, pojav zvezdniške arhitekture, ki gore uporablja le zato, da je ta arhitektura lepša," pa je do najnovejših projektov kritičen pionir obnove slovenskih bivakov, alpinist in arhitekt Miha Kajzelj. "Z bivaki kažemo odnos do narave, ali imamo spoštovanje ali pa smo vzvišeni nad njo," pravi. Sam zagovarja etično izhodišče načrtovanja gorske arhitekture. Kot primer izpostavi svoj bivak pod Kotovim sedlom nad dolino Tamar.

A kakšna arhitektura sploh sodi v visokogorje? In kaj je v gorah tradicionalno? Je prvinsko res lepše, primernejše kot moderno? Odgovorili si boste lahko po ogledu nocojšnje rubrike Fokus. Naš zaključek pa: Je bil Aljažev stolp, naše najstarejše zavetišče, pred stoletjem sodobna ali tradicionalna arhitektura? Polemik in pravdanj tudi takrat ni manjkalo. Po stotih letih pa nam je "ta pleh, ki ima dušo" ne le v ponos, temveč je celo simbol slovenstva.