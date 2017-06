Slovenski klimatologi: Trump bo z velikimi črkami zapisan v črno knjigo zgodovine

Stroka je odločitev Donalda Trumpa, da ZDA odstopijo od pariškega podnebnega sporazuma, po malem pričakovala, sta potrdila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj in podnebni pogajalec za Slovenijo Zoran Kus. Oba poudarjata, da gre za samovoljno odločitev Trumpa, ki daje slabo sporočilo, a da bo ameriška industrija sledila svetovnim smernicam.

dr. Lučka Kajfež Bogataj (Foto: Dare Čekeliš)

Kajfež Bogatajeva meni, da bosta sedaj postali Evropa in Kitajska še toliko bolj okoljsko ambiciozni. "Podnebni sporazum nikakor ne bo propadel, nastal je z veliko, tiho privolitvijo svetovne industrije, sicer ne bi bil podpisan. In sporazum že teče. Taka samovolja poteza tega ne bo ustavila," je poudarila klimatologinja.

Meni, da lahko pričakujemo majhen efekt domin, da bi mogoče lahko odstopila še Avstralija, a da je ta tako majhen svetovni onesnaževalec, da bi bil učinek bolj psihološki kot fizikalen. Prepričana je, da bo Kitajska naredila vse korake, ki jih ZDA mogoče ne bojo. Za usodo podnebnega sporazuma je ni strah, je pa sporočilo, da se o tej pomembni tematiki svet ne more poenotiti, slabo.

Formalno bodo ZDA od sporazuma odstopile šele novembra leta 2020, torej v mesecu naslednjih ameriških volitev. "Na to odločitev gledam kot na značajsko potezo tega predsednika, ki počne stvari, ker jih lahko, niti ne iz nekega globokega prepričanja, da je to dobro. Do naslednjih volitev svetovno gledano ni še nič izgubljenega, glavnina ukrepov bi tako prišla na vrsto šele leta 2020 do 2030. Nisem velik pesimist, da bi to pomenilo konec nekih globalnih aktivnosti," je dodala.

Ob tem je izpostavila, da je industrija globalna in med sabo povezana. Kitajska se misli po mnenju klimatologinje resno usmeriti v nove tehnologije, ne samo v obnovljive vire energije in Amerika bo temu morala slediti, pa če bo to zaradi podnebja ali zaradi lastne konkurenčnosti, je dejala. "S premogom danes ne moreš biti konkurenčen. To je samo neka poza, Amerika pa bo šla pot, ki je globalna, to pa gotovo ni vračanje k premogu," je še dodala Kajfež Bogatajeva.

Kus: Odločitev je bila pričakovana, a je vseeno veliko razočaranje

(Foto: Dare Čekeliš)

Slovenski podnebni pogajalec Kus pa je izjavo Trumpa ocenil kot dogodek, ki bo z velikimi črkami zapisan v črno knjigo zgodovine. Meni, da se bo tega nekoč sramoval celo sam Trump. "Odločitev je bila pričakovana, a je vseeno veliko razočaranje, saj smo pričakovali, da bo prevladala modra odločitev," je dejal Kus.

Možnost odstopa od sporazuma sicer omogoča sam sporazum v 28. členu, a postopek bo trajal dlje, kot si je to zamislil Trump, je opozoril Kus. ZDA lahko odstopno pismo napišejo šele tri leta po ratifikaciji, torej leta 2019, leto dni po tem pa bodo tudi uradno odstopili. "Želimo si, da bo na novih volitvah zmagal nekdo, ki bo proaktiven in da bodo ta izgubljena štiri leta pozabljena," je dejal Kus.

Meni, da bo odločitev prizadela predvsem Američane, a obenem bo imela tudi pozitivni odmev, saj je Kus prepričan, da bo ambicija ostalih držav, ki ostajajo v sporazumu, toliko večja. Veliko ameriških podjetij, mest, županov, je že odreagiralo, da bodo delali v duhu sporazuma še naprej, je spomnil Kus in poudaril, da to ni odločitev Američanov, pač pa "ozka odločitev predsednika, ki daje več na svoje predvolilne obljube kot na pomembnost svojih odločitev".

Ob tem pa je po mnenju Kusa potrebno ZDA še vedno vabiti k sodelovanju, jim pokazati pot naprej in si obetati, da bodo v prihodnosti vendarle obrnile ploščo na pravo stran.

