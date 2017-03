Slovenski kupci so izbrali in podelili najvišjo nagrado za odličnost - Izbran Produkt leta 2017 - 38 produktom.

Izbran Produkt leta je največja mednarodna nagrada s strani lokalnih potrošnikov in najvišja nagrada za zadovoljstvo in inovativnost za proizvajalce oziroma njihove izdelke in/ali storitve. Med slovenskimi potrošniki jo po vseh najvišjih medanrodnih standardih izvaja eno največjih svetovnih raziskovalnih podjetij ACNielsen. Glavni namen pečata je kupcem ponuditi nasvet za lažjo izbiro med obsežno ponudbo izdelkov na trgovskih policah.

Letos je s svojo uporabnostjo in inovativnostjo slovenske kupce prepričalo 38 izdelkov iz različnih kategorij. Od mlečnih izdelkov in sredstev za čiščenje pa vse do kozmetičnih izdelkov, pralnih sredstev in pripravljene hrane ter drugo.

Mlekarna Celeia je s svojimi linijami izdelkov prepričala slovenske kupce v kar 5 kategorijah, skupno pa so izdelki/storitve slovenskih proizvajalcev prejeli 18 nagrad, kar je skoraj polovica. Zmagovalni izdelki vsak v svoji kategoriji predstavljajo izjemne novosti, ki so prepričale slovenske kupce. Vsi pa bodo medijsko izpostavljeni in posebej označeni tudi v Mercatorjevih prodajalnah.

Na zabavni in svečani prireditvi, ki sta jo povezovala Tara Zupančič in Boris Kobal, svoje humorne vložke pa so dodali še Tin Vodopivec, Gašper Bergant in Eva Virc, je bil častni gost tudi Philippe Gelder, Predsednik in Izvršni direktor Product of the Year Worldwide, ki je poudaril pomen inovacij in marketinga:'Naš pečat je v središču odnosa izdelka in potrošnika. Ko je ta vez močna spodbuja rast. Če potrošniki dojemajo in cenijo inovacije, bodo izdelki ali storitve, donosne in trajnostne za proizvajalce. Inovativnost pa je edina sestavina za zagotavljanje trajnosti znamk.'

Iz raziskave, ki jo je predstavil ACNielsen pa lahko razberemo:

- 39% Slovenskih kupcev je pripravljenih plačati Plačati višjo (premium) ceno za inovativen nov produkt

- pri nakupovanju novih produktov/znamk slovenski potrošniki raje kupijo lokalne (slovenske) znamke – 48% kot pa velike (globalne) znamke 13%

- 86% anketirancev, ki pozna pomen pečata Izbran Produkt leta meni, da logotip Produkt leta na izdelku krepi ugled celotne blagovne znamke 71% je prepričanih da je produkt s pečatom Izbran Produkt leta najboljši v svoji kategoriji .

Prestižno nagrado Izbran Produkt leta so za leto 2017 prejeli:

Paštete - Argeta Exclusive

Napolitanke - Loacker vafelj napolitaner

Konzervirane skuše - Rio Mare fileji skuse na zaru

Sadne skute - Oki doki sadne skutke

Probiotični jogurti - LCA probioticni jogurti

Siri v rezinah - Poltrdi siri v rezinah Dolinar, Dimar, Smarski Rok

Beli sir i - Beli sir ZELENE DOLINE

Mlečni namazi - Namazi ZELENE DOLINE

Naravni sokovi - Fructal natura

Mineralne vode - Radenska z okusi

Pripravljene jedi - ETA pripravljene jedi v kozarcu

Pivo - Union nefiltrirano

Žitarice - Nutrisslim bio zitarice s super zivili

Instant juhe - Knorr bucna juha

Hrenovke - Poli hrenovka

Konzervirane sardine - Sardine Delamaris

Čips - Chio kettle cooked chips

Geli za prhanje - Nivea Care & Cocoa

Gel za strojno pomivanje posode - Finish Gel all in 1

Tablete za strojno pomivanje posode - Finish Quantum Max

Nega obraza - Eveline Arganovo olje

Zobne paste - L'Angelica

Dezodorant za ženske - Garnier Neo

Dezodorant za moške - Nivea Men Protect & Care

Mehčalci - Teta Violeta Sensitive

Detergenti za pranje perila - Persil Freshness by Silan Gel

Čistila za kopalnico - Smac Express Descaler (Scioglicalcare)

Papirnate brisače - Paloma Multi Fun

Večnamenske krpe - Krpa Actifibre Vileda

Gobice za čiščenje - Perex gobica z abrazivom

Osvežilec zraka - Glade Automatic Spray

Nega otroka - To.To mer/Traxit thermometer

Nega rastlin - Urban Jungle

Namizni žar – Tefal Optigrill+ GC702/GC712

Parne postaje - Tefal parne postaje Pro Express Total

Kuponske storitve – Kuponko Zaokrozi in doniraj

Žitne ploščice - Frutabela Activelife

Majoneze - Thomy majoneza