Po prazniku žensk danes v središču pozornosti moški

Čeprav ima praznik dan mučenikov korenine v krščanskem izročilu, je prerasel verske okvire. Moški naj bi po tradiciji na ta dan prejeli suhe slive, trnje in klobase, ki veljajo za simbolični opomnik, da mučeništvo še vedno obstaja.

Z 10. marcem je sicer povezan tudi vremenski pregovor, ki pravi, da če na god 40 mučenikov ni lepo vreme, potem bo tako še naslednjih 40 dni.

Praznik je spomin na čas vladavine cesarja Licinija v četrtem stoletju, ko se je ta sprl s cesarjem Konstantinom I. Velikim in v krščanstvu videl sovražnika, zato se je odločil kristjane spreobrniti ali odstraniti. Tudi vojakom na svojem območju je ukazal, naj se krščanstvu odrečejo ali pa bodo kaznovani s smrtjo.

Štirideset vojakov elitne legije se je temu uprlo, zato so jih odpeljali do zamrznjenega ribnika v bližini mesta Sebaste na ozemlju današnje Turčije in jih vrgli vanj. Čeprav jim je Licinij tik pred smrtjo ponudil še zadnjo priložnost in jim ob ribnik namestil kopel s toplo vodo, ki je bila namenjena spreobrnjencem, si je premislil le eden.

A tudi ta ni preživel, potem ko je iz ledenega ribnika skočil v toplo kopel, naj bi ga po legendi zaradi nenadne spremembe temperature zadela kap. Ker naj bi se ga trpljenje vojakov zelo dotaknilo, se jim je v zadnjem trenutku pridružil eden od stražarjev, zato je bilo mučenikov na koncu vseeno štirideset.

Slovenski moški manj izpostavljeni tveganju revščine, a na splošno manj zadovoljni z življenjem

Moški v Sloveniji imajo v primerjavi z ženskami nižjo izobrazbo, verjetno bodo dočakali nižjo starost, so na splošno manj zadovoljni s svojim življenjem in so manj izpostavljeni tveganju revščine, namreč pred dnevom mučenikov ugotavlja Statistični urad RS (Surs). Povprečen slovenski moški je star 41,1 leta, visok je 178 centimetrov in tehta 85 kilogramov.

V Sloveniji živi 1,02 milijona moških, po podatkih Sursa za leto 2015 je med njimi največ Francev, Janezov, Ivanov, Antonov in Markov. V letu 2015 se je v Sloveniji rodilo 10.606 dečkov, največ novorojencev je dobilo imena Luka, Filip, Nik, Mark in Žan. Skoraj vsi fantje so postali dijaki, največ, 48 odstotkov, se jih je vpisalo v srednje tehniške in druge strokovne programe.

Med mladimi med 20. in 24. letom jih je skoraj polovica izobraževanje nadaljevala tudi po srednji šoli, od teh vsak tretji študent na področju tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva. Študentov je bilo več kot študentk. Leta 2015 je diplomiralo 7267 študentov, kar je 39 odstotkov vseh diplomantov. V povprečju so študenti na prvi bolonjski stopnji diplomirali stari okoli 24 let.

Od staršev pri 29. letih

Prvo zaposlitev so dobili pri starosti 24,6 leta, od staršev pa so se odselili stari povprečno 29,2 leta. Prvič so se poročili stari povprečno 32 let in dočakali rojstvo prvega otroka pri povprečni starosti 32,1 leta.

V letu 2015 je bilo delovno aktivnih 443.641 moških. Največ jih je opravljalo poklic voznika težkih tovornjakov in vlačilcev, komercialnega zastopnika za prodajo, kmetovalca na mešanih kmetijah in delavca za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih. Na mesec so moški zaslužili povprečno 1695 evra bruto, kar je povprečno 101 evro več od žensk.

Povprečna starostna upokojitev moških v letu 2015 je bila 61,3 leta. Starostna pokojnina moških je v decembru 2015 znašala povprečno 744,90 evra. Starejši moški imajo višjo izobrazbo kot starejše ženske, medtem ko za mlajše moške velja ravno obratno.

V letu 2015 so moški, stari 65 let ali več, v 74 odstotkih bili poročeni, med ženskami te starosti pa je bilo s 45 odstotki največ vdov.

Približno tretjina oskrbovancev v domovih za starejše so po podatkih Sursa moški. Povprečna starost v 2015 umrlih moških je bila 72,8 let. V letu 2015 je bilo 35 moških starih sto ali več let.

Za dečka, rojenega v 2015, je bilo lahko pričakovati, da bo živel 77,6 let. Za dečka, rojenega v 2014, pa se je pričakovalo, da bo živel 57,8 zdravih let.