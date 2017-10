Slovenski policisti so ga identificirali že več kot stokrat. Enkrat so ga celo vklenili. Vse le zaradi barve polti?

Norris Jones v Kranju živi in dela že devet let. Je oče treh otrok in ima svoje podjetje v Grosuplju. V prostem času študentom pomaga pri učenju angleščine, diplomiral in magistriral je v Londonu – pri nas je začel z doktorskim študijem na ljubljanski ekonomski fakulteti. Jones pripoveduje o svojih izkušnjah s policijo, ki so vse prej kot pozitivne.

V zadnjih letih so ga identificirali že več kot 100-krat, najhujše pa se mu je pripetilo v začetku letošnjega leta, ko so proti njemu uporabili fizično silo in ga vklenjenega celo odpeljali na zaslišanje. Da je bilo to prekomerno in neupravičeno, zdaj ugotavlja tudi notranje ministrstvo.