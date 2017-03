Slovenski politični prostor 'bogatejši' za dve novi stranki: Glas in ReSET

Zadnjo soboto v marcu v slovenski politični prostor vstopata dve novi stranki. V Škofji Loki bodo ustanovili Glas za otroke in družine - Glas, ki ga bo pričakovanjih prevzel Aleš Primc. V Mariboru pa bodo zvečer moči združili pobudniki stranke ReSET, med katerimi so tudi člani Sindikata delavcev migrantov Slovenije.

Stranka Glas za otroke in družine nastaja iz istoimenskega gibanja, ki je svojo pot začelo kot koalicija Za otroke gre. Ta je nastala v času pred referendumom o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o katerem so državljani in državljanke odločali decembra 2015.

Že na dan razglasitve zanje ugodnih rezultatov referenduma je vodja kampanje Aleš Primc napovedal aktivnejše udejstvovanje v politiki. Od tedaj pa so bili pobudniki stranke javno prepoznavni zlasti po prizadevanjih za spremembe na področju družinske politike.

Na spoštovanju materinstva in očetovstva, slovenske kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva, pa temelji tudi v 38 točkah zajeta programska deklaracija stranke. To bodo ustanovili dopoldne v Škofji Loki, na kongresu pa pričakujejo okoli 200 ustanovnih članov.

Aleš Primc (Foto: Damjan Žibert)

ReSET združuje tudi delavce migrante

Še nekoliko več, med 250 in 270 ljudi, pa naj bi se zvečer zbralo v enem mariborskih hotelov na ustanovnem kongresu stranke ReSET. Kot je mogoče razbrati s spletne strani nastajajoče stranke, njen program temelji na tem, da prisluhnejo pobudam državljanom in jih nato po presoji vključijo v volilni program.

Med prioritetami stranke pa so tudi pravna država, pridobitev zaupanja v demokracijo ter vzdržni plačni, pokojninski in zdravstveni sistem. Šolstvo in gospodarstvo naj hodita z roko v roki, so še navedli pobudniki stranke. Ta sicer neposredno ne izhaja iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije, so pa med njenimi ustanovnimi člani tudi številni člani sindikata.