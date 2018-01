Slovenski ribiči kazni ne bodo plačali 

Kazni ne bomo plačali, zdaj poudarjajo naši ribiči, potem ko je hrvaško notranje ministrstvo napovedalo, da jim bo poslalo plačilne naloge, ker naj bi slovenski ribiči v kar 235 primerih kršili mejno črto. Nalog naj bi poslali osmim, ki so, kot trdijo Hrvati, to najpogosteje počeli. Da je to popoln nesmisel, pa opozarjajo naši ribiči, saj kljub arbitražni razsodbi ne lovijo čez sredinsko črto.