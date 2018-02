Radin: Če bo šlo za 'politično sojenje', je vprašanje, kdaj sploh bodo sprejeli odločitev

Slovenski ribiči na sestanku s hrvaškim odvetnikom Ivico Senjakom. (Foto: Suzana Perman)

Tri kazni je prejelo podjetje oziroma pravna oseba, še tri kazni pa odgovorna oseba tega podjetja. Gre za podjetje ribiča Silvana Radina, ki je pojasnil, da vsaka kazen za podjetje kot pravno osebo znaša 10.000 hrvaških kun (1350 evrov), kazni, ki jih je prejel kot odgovorna oseba, pa po 5000 kun (674 evrov).

Kazni so prejeli še štirje ribiči, ki pa so fizične osebe. Dva sta prejela po dve kazni, dva pa po eno, je pojasnil odvetnik Ivica Senjak, ki ga je Slovenija pooblastila za zastopanje slovenskih ribičev.

Kot je še pojasnil, bo v postopku zagovarjal stališče, da so ti dogodki izključno političnega značaja, saj gre za odločitev slovenske vlade, da implementira sodbo arbitražnega sodišča o meji med Hrvaško in Slovenijo. Ker je država tista, ki stoji za tem celotnim projektom, so to okoliščine, ki izključujejo odgovornost ribičev. Ker gre torej za primarno politično vprašanje bi Hrvaška morala na to gledati kot na incident, glede na to, da ne priznava arbitražne sodbe, je dodal.

Osemdnevni rok za vložitev pritožb se bo za nekatere ribiče iztekel v petek, za nekatere pa še kasneje, a bo pritožbe, kot je povedal Senjak, vložil že v torek in sredo. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Marjan Podgoršek, ki je po poročanju Radia Slovenija ribičem zagotovil, da ne bodo imeli stroškov s pravnimi postopki.

"Če se upošteva vladavino prava, in ne politike, sem stoodstotno prepričan, da bo uspelo," je o pričakovanjih glede pritožbe povedal Radin. Če bo šlo za "politično sojenje", pa je vprašanje, kdaj sploh bodo sprejeli odločitev. Dodal je, da hrvaško sodstvo sploh nima pravne podlage, na podlagi katere bi trdilo, da je meja na sredini Piranskega zaliva.

Kljub temu do nadaljnjega ne namerava loviti na območjih, ki po arbitražni sodbi pripadajo Sloveniji čez sredino zaliva, saj ima s tem veliko problemov, vključno s kaznimi, ki jih je prejel.

Slovenija se je z novim zakonom o ribištvu zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem bo Slovenija krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki.

Slovenski ribiči ne bodo plačevali kazni

Na kmetijskem ministrstvu so danes znova poudarili, da slovenski ribiči ne bodo plačevali kazni za nekaj, česar niso storili, saj t.i. prekrška ni bilo, saj so lovili v morju, ki je v skladu z mednarodnim pravom pod jurisdikcijo Republike Slovenije.

Spomnili so, da je vlada predvidela ukrepe za pomoč slovenskim ribičem v tovrstnih primerih. Na seji 21. decembra lani je vlada sprejela več pravnih aktov, s katerimi slovenskim ribičem zagotavlja pravno in finančno pomoč zaradi morebitnih zapletov pri ribolovu v morskih vodah Slovenije v skladu z arbitražno razsodbo.

Ministrstvo v tovrstnih primerih svetuje ribičem, da se nemudoma obrnejo po pravno pomoč na za to izbrano odvetniško pisarno Senjak iz Pulja. Vse stroške pravne zaščite - pomoči in postopkov - za dogodke, ki so uvedeni s strani Hrvaške v morju, ki je skladno z arbitražno razsodbo pod suverenostjo Slovenije, bo krila država.

Ministrstvo še spominja, da je vlada že decembra lani sprejela interventni zakon, s katerim je ribičem zagotovila finančno pomoč v primerih, ko bi pri ribolovu v morju pod suverenostjo Slovenije utrpeli materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo. Vlada je ribičem zagotovila tudi finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju Slovenije.