Naši vojaki z opremo, staro toliko kot Slovenija, na Kosovu že 17 let skrbijo za mir

Pripadniki slovenske misije na Kosovu že 17 let skrbijo za mir, tam je trenutno 242 naših vojakov in vojakinj. Toda: ob napetih odnosih med Srbijo in Kosovom v tej nemirni in napol priznani državi, kjer jim za povrh vsega po volitvah nikakor ne uspe sestaviti vlade, naši vojaki nimajo več najboljše opreme in oborožitve.