Židan: Če želi EU ohraniti kredibilnost, mora stati na strani tistih držav, ki v celoti spoštujejo evropski pravni red

Izjema bi neuradno veljala za vino z zaščiteno označbo porekla "Hrvatska Istra", ki se prideluje na okoli 300 hektarjih iz vinske trte "teran". Ta izjema bi bila mogoča pod jasnimi pogoji glede etiketiranja. Na primer, "Hrvatska Istra" bi moralo pisati z večjimi črkami kot "teran" in obe označbi bi morali biti na istem vidnem polju, torej obe na sprednji ali na hrbtni strani steklenice.

Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu so zadržani do izjav slovenskega kmetijskega ministra Dejana Židana, da bo Evropska komisija dovolila Hrvaški izjemo pri uporabi imena teran. Poudarili so, da Evropska komisija za zdaj sprememb še ni sprejela.



Hrvaška vztraja pri stališču, da imajo hrvaški pridelovalci legitimno pravico proizvajati in prodajati vino z označbo sorte teran znotraj zaščitene zemljepisne označbe Hrvatska Istra. "Od začetka skupaj z Evropsko komisijo delamo na rešitvi, ki bo upoštevala interes vseh strani, ter pričakujemo hitro pravno rešitev tega primera. Prepričani smo, da imamo pravne in zgodovinske argumente, ki gredo v prid hrvaškim proizvajalcem," so poudarili.





Letos so na Hrvaškem v promet spravili 5210 hektolitrov vina teran.



Kraški vinarji opozarjajo, da Hrvaška krši pravni red EU, ker v hrvaških trgovinah še vedno tržijo hrvaško vino z oznako teran, čeprav ni bilo pridelano na kraški planoti.

Na Hrvaškem trdijo, da je Slovenija z zemljepisno označbo porekla zaščitila sorto teran, kar po mnenju Zagreba ni dovoljeno, saj slovenski teran proizvajajo iz sorte grozdja refošk, medtem ko je v hrvaški Istri sorta teran.



Slovenska stran medtem meni, da bi komisija s sprejetjem hrvaških argumentov prekoračila svoja pooblastila. Če bo prišlo do sprožitve postopka za odobritev izjeme, bo Slovenija, kot je napovedal Židan, uporabila vsa pravna sredstva za zaščito slovenskih proizvajalcev, ne izključuje niti možnosti tožbe proti komisiji.

Slovenija je teran zaščitila leta 2000, ko Hrvaška ni poslala ugovora, čeprav je imela možnost. Prav tako pa ni zaprosila za morebitno izjemo za označevanje z nazivom sorte v času pristopnih pogajanj v EU, ko ji je pravni red to omogočal.

Židan: Če želi EU ohraniti kredibilnost, mora stati na strani tistih držav, ki v celoti spoštujejo evropski pravni red

Slovenija je po besedah kmetijskega ministra Židana na Evropsko komisijo danes podala pritožbo v zvezi s kršitvami hrvaških pridelovalcev in v zvezi z neukrepanjem hrvaških pristojnih organov glede teh kršitev.

Minister je poudaril, da Slovenija vztraja pri trditvi, da Hrvaška nima pravice do uporabe imena "teran". "Evropska komisija je v svojem sporočilu včeraj jasno poudarila, da je Teran zaščitena označba porekla za vino iz Krasa, zato se vsako označevanje hrvaškega vina z nazivom teran še vedno obravnava kot kršitev," je bil jasen Židan.

"Če želi Evropska unija ohraniti kredibilnost, pričakujem, da bo tudi v sporih stala na strani tistih držav, ki v celoti spoštujemo evropski pravni red, ne pa, da išče alibi za države, ki kršijo evropski pravni red" je še dodal Židan. Zahteval je srečanje z evropskim komisarjem, ki je trenutno na dopustu, zato se bo z njim najverjetneje srečal v novem letu.