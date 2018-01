Slovensko novinarsko ekipo, ki je v Prijedoru iskala Dijano Đuđić, odpeljali na zaslišanje

Novinarski ekipi Sveta in 24UR sta danes odšli v Bosno in Hercegovino po poteh zgodbe o 32-letni Dijani Đuđić, pri kateri je največja slovenska opozicijska stranka SDS najela kredit v višini 450.000 evrov.

Novinarska ekipa, ki jo je bosanska policija danes pridržala je dobila dodatne dokaze, da se sporni davčni svetovalec Rok Snežič in Dijana Đuđić dobro poznata. Rok Snežič, ki je bil v zaporu skupaj z Janezom Janšo je poznanstvo s posojilodajalko SDS zanikal, nocoj pa bomo v oddaji 24UR ob 19.00 objavili posnetke, ki ga postavljajo na laž.

Novinarja Irena Joveva in Miha Orešnik sta s snemalcem Nenadom Cakićem in asistentom Robertom Leskovarjem na terenu v Prijedoru zbirala informacije o Đuđićevi, zvonili so na njenem domačem naslovu. Bili so na javni površini in zgolj spraševali mimoidoče, če kaj vedo o Đuđićevi, nakar je do njih pristopila lokalna policija in jih na podlagi "varnostnega preverjanja" pridržala.

Po besedah novinarke oddaje 24UR Irene Joveve, so jim policisti dejali, da morajo preveriti njihove navedbe. "Veste, vse je možno, tudi sum teorizma," jim je dejal policist.

32-letna Dijana Đuđić je stranki SDS posodila 450.000 evrov. (Foto: POP TV)

Policisti so novinarski ekipi, ki je sicer bosansko-hrvaško mejo prečkala brez težav, nato dejali, naj gre z njimi na policijsko postajo, sicer jih bodo odpeljali s silo. Menda naj bi organi pregona na kraj dogodka prispeli potem, ko so prejeli več (anonimnih) prijav, da je v Prijedoru slovenska novinarska ekipa.

Po približno polurnem zaslišanju so policisti "obrnili ploščo" in jih izpustili na prostost.

Policija: Potem, ko so dali izjavo, smo jih izpustili na prostost

Oslobođenje poroča, da se je na dogajanje že odzvala tudi tamkajšnja policija: "Ni res, da so bili privedeni. Prebivalci Prijedora so prijavili, da novinarji neke televizijske hiše iz Slovenije na terenu opravljajo anketo, zato smo tja poslali dva policista, da preverita, za kaj se gre. Policista sta novinarje pospremila na policijsko postajo, da bi tam pojasnili, kaj se dogaja. Potem, ko so dali izjavo, smo jih izpustili na prostost."

Na policijsko posredovanje se je odzvala tudi odgovorna urednica informativnega in športnega programa družbe Pro Plus Tjaša Slokar Kos: "Vsekakor je nenavadno, da policija pridrži novinarski ekipi, ki pri svojem delu v Prijedorju nista motili nikogar, saj sta snemali na javnem mestu, razen verjetno koga, ki mu ta zgodba ni všeč. Kljub temu, da so tudi po posredovanju tamkajšnjih novinarskih organizacij in naših novinarskih kolegov policisti postopek opravili na koncu korektno, je njihovo ravnanje nenavadno. Oziroma kot trdijo naši kolegi iz BIH, gre za klasičen primer pritiska na novinarje."

Bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić. (Foto: POP TV)

Svoj pogled na dogajanje je predstavil tudi bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić. "Morda je dobro, da se je to zgodilo, ker bo tudi javnost v Evropski uniji spoznala, po kakšni dikttauri se dela v Republiki Srbski in v kakšnih pogojih več let delajo novinarji." Po njegovem mnenju je dovolj že, da se pogleda izjave policije - "očitno je v Republiki Srbski prepovedano delati tudi anketo, v koliko niste usklajeni z režimom Milorada Dodika in njegovih policijskih struktur."

"Kolegi, ki so bili danes izpostavljeni pritisku uslužbencev MUP-a (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske - op.p.) so dokaz, da prebivalci Republike Srbske že 15 let živijo v diktaturi in da se policija Republike Srbske ukvarja s temi, ki preiskujejo kriminal, ne preiskujejo pa tistih, pri katerih obstaja možnost, da se dejansko sami ukvarjajo s krimnalom," še zaključuje Avdić.

Na postopek se bo odzvalo tudi Društvo novinarjev BiH.

Kdo je Dijana Đuđić?

O poslovni dejavnosti posojilodajalke Dijane Đuđić, bosanske državljanke, sicer menda odvetnice, ni mogoče izvedeti praktično ničesar. Tako ni znano, od kod ji milijonski zneski, ki jih prek posojilnih pogodb kanalizira v Slovenijo. Podatki, ki so jih zbrali, pa kažejo, da je vpletena v več spornih poslov, enega preiskuje Policijska uprava Celje. Sumijo namreč, da je Družba ŽML, ki je bila pred stečajem v lasti Đuđićeve, utajila za 305.000 evrov davka na dodano vrednost. Podjetje je danes v stečaju, za njim in poslovnimi listinami pa so se izgubile vse sledi.

Pri bosanski odvetnici Dijani Đuđić si je več sto tisoč evrov sposodil tudi Slovenec, ki pravi, da je do nje prišel prek starih prijateljev. Zanimivo je, da je NKBM Đuđićevi ukinila račun, ker ni pojasnila izvora denarja.

Po podatkih iz Ajpesa je Dijana Đuđić od marca 2016 lastnica družbe Moj kafein, ki je registrirana za gostinstvo, športne in druge poslovne dejavnosti, svoj sedež pa ima na Stari cesti 20 v Spodnjih Hočah. A tam o njej in omenjeni družbi ne vedo ničesar. Družba je od oktobra lani v postopku izbrisa, prav tako velja za davčnega neplačnika.

Posojilo je tudi slabo zavarovano, saj manjšinski delež založbe Nova obzorja ni finančno ustrezen. Poleg tega, da s posojilno pogodbo ni bila opravljena cenitev Novih obzorij, pa je nenavadna tudi morebitna konverzija posojila z lastniškim deležem SDS pri Novih obzorij, saj to pomeni, da se v primeru neplačila posojila delež SDS ne bi znašel na dražbi, temveč bi z njim razpolagala Đuđićeva, je poročal Večer.