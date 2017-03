Slovensko zdravstvo: izgube gredo v milijone, čas za poplačilo dolgov pa se daljša

Slovenske bolnišnice in zdravstveni domovi so v minulem letu poslovali precej slabše kot leto pred tem, kažejo številke, ki so jih poslali iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.



Presežek prihodkov nad odhodki se je zmanjšal za 8,5 milijona evrov oziroma za skoraj tretjino, po drugi strani pa se je presežek odhodkov nad prihodki povečal za kar za 31,1 milijona evra – to je za 329,6 odstotka.





13 slovenskih bolnišnic je letos imelo izgubo. To je deset več kot lani. (Foto: Thinkstock)

Medtem ko je predlanskim izgubo izkazalo osem javnih zdravstvenih zavodov, je bilo lani takih kar 22. Med njimi je 13 bolnišnic – leta 2015 so bile zgolj tri – šest zdravstvenih domov in trije ostali zavodi.



Vrednost nepokrite izgube v javnih zdravstvenih zavodih se je po podatkih iz zadnjega dneva minulega leta povečala za skoraj četrtino, na 33,8 milijona evrov. V bolnišnicah se je v primerjavi z letom prej povečala za 34,5 milijona, v zdravstvenih domovih pa zmanjšala za 1,3 milijona.



Prav tako je močno poskočila vrednost dolgov, ki jih imajo slovenske bolnišnice. Zadnji dan lanskega leta so ti znašali 115,6 milijona evrov, 365 dni prej pa 90,1 milijona. Zdravstveni domovi in ostali zavodi so svoje dolgove v letu 2016 zmanjšali.



Močno se je podaljšal tudi čas, ki si ga bolnišnice vzamejo za poravnavo dolgov. "Zaskrbljujoč je podatek o povečanju neporavnanih obveznosti od 60 do 120 dni in nad 120 dni po zapadlosti za bolnišnice, kjer so se povečale za 46,9 odstotka ali za 19,4 milijona evrov in predstavljajo kar 81,9 odstotka celotnega zneska povečanja obveznosti," so sporočili iz Združenja javnih zdravstvenih zavodov Slovenije.