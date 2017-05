Slovo od srednje šole z maturantsko četvorko. Točno opoldne bodo zadonele Straussove melodije

Ni lepšega kot slovo od srednje šole s plesom in zabavo. Tudi letos bodo maturantje iz različnih krajev po Sloveniji zavzeli ulice in se od srednje šole poslovili s plesom četvorke. Točno opoldne se bodo, tako kot tudi po nekaterih drugih krajih v Evropi, zavrteli ob spremljavi Straussove melodije. Plesnemu dogodku bo sledila zabava, ki pa naj poteka brez alkohola, opozarjajo pristojni in pozivajo mlade k abstiniranju.

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinessovo knjigo rekordov. Od leta 2001 do danes je povezal več kot 300.000 maturantov iz več kot 100 evropskih mest in več kot desetih držav.

Lanskoletna maturantska parada v središču Ljubljane. (Foto: Miro Majcen)

Zapora v Ljubljani:

Na osrednjem delu Slovenske ceste bo danes potekala Maturantska parada 2017. Cesta bo zaprta od 10.45 do 14. ure. Zaprt bo del med Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico, uvoz in izvoz iz parkirne hiše Kongresni trg bo neoviran. Mestni avtobusi na linijah 1, 1D, 2, 3, 3B, 3G, 6, 6B, 9, 11, 14, 14B, 18, 18L, 19B in 19I bodo med zaporo vozili po Bleiweisovi cesti.

Organizacijo tradicionalne zabave za maturante so v minulih letih spremljali številni spori, ki so vodili v dva ločena plesa četvork. Maturantsko parado organizira plesna šola Urška Pro, Maturantsko četvorko pa v okviru projekta European Quadrille Dance Festival Plesna zveza Slovenije (PZS). Osrednje prizorišče prve je v Ljubljani, druge v Mariboru.

Morebitne zaplete zaradi maturantske parade v prestolnici je lani preprečil ljubljanski župan Zoran Janković, na katerega so se zaradi vsakoletnih sporov med organizatorji obrnile srednje in plesne šole. Dogovorili so se o pravilih, ki bodo veljala prihodnjih pet let, in sicer, da je glavni organizator parade v Ljubljani plesna šola Urška Pro, uporaba Slovenske ceste pa bo za vse plesalce brezplačna.

Danes bo tam maturante, kot vselej opremljene z majicami, dežniki in piščalkami, pričakal zabaven program, pozdravil pa jih bo tudi predsednik republike Borut Pahor.

Plesali bodo tudi v 20 slovenskih in več kot 30 krajih sedmih evropskih držav. Kot so sporočili iz PZS, na Maturantski četvorki pričakujejo najmanj 30.000 plesalcev.

Tudi brez alkohola se lahko zabavamo

Na ministrstvu za zdravje so v sporočilu za javnost pozvali, "naj maturanti po vsej Sloveniji tudi ta dan pihajo 0,0" in za njih v okviru preventivne akcije 0,0 šofer - Slovenija piha 0,0 pripravili tudi posebno nagradno igro.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so dijake spodbudili, naj zaključek srednješolskih dni odplešejo brez alkohola, in se tako pridružili tudi pozivu ministrstva za zdravje, inšpekcijskih služb, policije in nevladnih organizacij. "Na NIJZ si prizadevamo, da bi bilo pitja alkohola med mladostniki čim manj, saj so mladi zaradi razvojnih sprememb občutljivejši za škodo, ki lahko nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. Da bi zagotovili okolja, kjer bi bila dostopnost alkohola čim manjša pozivamo šole, občine, župane, policijske uprave, in vse tiste, ki lahko prispevajo k poteku dogodka, da bi vsi skupaj zmanjšali oziroma preprečili popivanje in opijanje mladih," so zapisali.

Pitje alkohola v Sloveniji je pogosto povezano z miti, ki so se sčasoma oblikovali in ohranili v naši družbi, pa čeprav niso resnični, opozarjajo na NIJZ. Eden od takih mitov je, da vsi mladostniki pijejo alkohol. Kar pa seveda ni res. "Raziskave v Sloveniji kažejo, da je sicer večina mladostnikov že poskusila alkohol, a je povsem zmotno prepričanje, da vsi mladostniki pijejo alkohol. Le redki mladostniki, 14 odstotkov 15-letnikov alkohol pije redno, to je tedensko,« še navajajo.