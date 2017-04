'Izgovori o odsotnosti DeSUS na odboru za zdravstvo neodgovorni in neutemeljeni'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

SMC in SD enotni o vsebini zakobna o zdravstveni dejavnosti in kritični do odsotnosti DeSUS. (Foto: Thinkstock)

Usklajevanja koalicijskih članov odbora za zdravstvo o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti so se udeležili le predstavniki SMC in SD, ki so si o vsebini zakona enotni.

"Izgovori, da niso imeli časa pregledati in s tem opravičevali odsotnost na današnjem usklajevanju, niso odgovorni niti utemeljeni," je o odsotnosti DeSUS dejal Branko Zorman iz SMC.

Odsotnost na koalicijskem usklajevanju je namreč že pred tem napovedal poslanec DeSUS Tomaž Gantar, saj gradiva po njegovih besedah niso dobili pravočasno, da bi ga lahko preučili in podali verodostojno stališče.

Vendar pa je Zorman poudaril, da so vsi koalicijski partnerji že v petek popoldne dobili nove predloge. Dodal je, da se je zaradi tehnične napake ena od treh priponk prikradla kot napačna, a je bilo po njegovih besedah iz "ostalih dveh popolnoma jasno, za kaj gre". Hkrati so bile spremembe od prejšnjega predloga minimalne in zelo jasno označene, je pojasnil.

Časa za preučitev gradiva je bilo dovolj

"Še tisti, ki področja ne pozna, bi v desetih minutah ugotovil, o čem govorimo," je bil kritičen Zorman. Razloge DeSUS je označil za neosnovane in ocenil, da to ni odgovorno, saj je zakon v sklepni fazi.

SMC in SD zakon o zdravstvenem varstvu soglasno podpirata v vsebini, kot je dejal Zorman, nimajo nanj "niti ene najmanjše pripombe". "Od tretjega koalicijskega partnerja bi pričakovali, da se začne vesti odgovorno in neha blokirati zakon, še posebej iz takšnih razlogov," je še dejal.

Tri ključne točke - kdo bo izvajalec javne službe, pogoji izvajanja in dolžina podeljevanja koncesij

Bojana Muršič je dodala, da direktive, ki je bila za DeSUS najbolj sporna, v tej različici predloga zakona ni več. Sicer so pa danes po njenih besedah govorili o treh ključnih členih, ki so bili odprti, torej o tem, kdo bo izvajalec javne službe in pod kakšnimi pogoji se bo ta izvajala, ter o dolžini časovnega obdobja, za katerega se bodo podeljevale koncesije. V zadnjem predlogu zakona gre za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja. Ob izpolnjevanju pogojev se pogodba lahko podaljša z aneksom, je povedala Muršičeva.

Prav tako se v prehodnih in končnih določbah podaja rešitev, kako že obstoječe koncesije, ki so se podeljevale za nedoločen oz. nekatere za določen čas, uskladiti s tem predmetnim zakonom.

O oceni poslanca Gantarja, da bi bilo glede na vse spremembe in pomisleke morda treba predlog ponovno posredovati v javno obravnavo, je Muršičeva dejala, da je bilo tudi o tej možnosti danes nekaj govora.

Bi pa to še dodatno podaljšalo obdobje sprejemanja zakona, to pa Muršičevo žalosti, saj so se o besedilu predloga usklajevali že skoraj dve leti. V teh usklajevanjih pa je dejavno sodelovala tudi SD. V tem primeru zakon gotovo ne bi bil sprejet pred poletjem, kar je njihova želja.