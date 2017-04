SMC z najnižjo podporo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Kako bi glasovali? (Foto: POP TV)

Aprila je podpora vladi malce zrasla, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave Mediane, je pa še vedno je zelo nizka: podpira jo le tretjina vprašanih, (32,9 odstotka), skoraj dve tretjini (58,1 odstotka) pa delo Mira Cerarja in njegovih ministrov ocenjuje za slabo. Devet odstotkov je neodločenih.

Med strankami Janševa SDS z 12 odstotki še povečuje prednost pred ostalimi. Drugi – s pol manjšo podporo so Židanovi socialni demokrati. Na tretje mesto je tokrat skočila Nova Slovenija, četrta je Združena levica in šele na petem mestu Cerarjeva SMC z vsega štiri odstotno podporo. To je najslabši rezultat največje vladne stranke doslej. Še slabše gre Desusu, na lestvici pa je prvič tudi Primčeva stranka GOD s slabimi tremi odstotki.

Podporo očitno ta stranka črpa iz doslej neopredeljenih volivcev. Teh je še vedno več kot pol, a občutno manj kot prejšnje mesece. Dobra petina jih tako ne ve, katero stranko bi izbrali, petina ne bi izbrala nobene od obstoječih strank, vsak deseti vprašani pa se volitev sploh ne bi udeležil.

In še politiki. Prvi je, kot ponavadi, predsednik Borut Pahor, druga je evropska komisarka Violeta Bulc, tretja pa evropska poslanka Tanja Fajon. Sledijo predsednik SD Dejan Židan, predsednik državnega zbora Milan Brglez, evropski poslanec Lojze Peterle in poslanka združene levice Violeta Tomič. Premier Miro Cerar je točno na sredini lestvice, Janez Janša je sedemnajsti, takoj za njim pa Aleš Primc. Na zadnjih dveh mestih sta Alenka Bratušek in Franc Kangler.