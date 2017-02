Smolnikar po sramotnem prikazu neznanja razrešen z mesta vodje

Tilen Smolnikar se je javno osramotil. (Foto: Kanal A)

V četrtek je na Brdu pri Kranju potekala javna predstavitev na področju proizvodnje električne energije iz vetrne in vodne energije, pametnih števcev in elektropolnilnic, ki jo je sklicalo ministrstvo za infrastrukturo. Po konferenci je do vodje sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije Tilna Smolnikarja stopila novinarka oddaje Svet na Kanalu A, ki ga je z vprašanji očitno spravila v veliko zagato, saj ji ni znal odgovoriti niti na najbolj osnovna vprašanja.

Sramoten nastop vodje sektorja so očitno opazili tudi na pristojnem ministrstvu. Sporočili so namreč, da so danes Smolnikarja že razrešili z mesta vodje. To funkcijo naj bi opravljal od oktobra 2016, medtem ko je pred tem bil vodja sektorja za energetske prenove stavb.