Smrad iz bioplinarne Ecos odganja turiste

Dogaja se nam nov Kemis, pa nikomur ni mar za to. Tako prebivalci Lendave, zaskrbljeni in jezni zaradi smradu, ki prihaja iz bioplinarne Ecos. Okoljski inšpektor je v njej že pred tedni ugotovil vrsto nepravilnosti, tudi uporabo nedovoljenih surovin, a Ecos pozive o odpravi kršitev ignorira. Smrad je že začel vplivati na lokalni turizem – kar nekaj gostov je to sicer idilično okolje zapustilo prav zaradi neprijetnih vonjav.